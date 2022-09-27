تسرّب الغاز من خطّي "نورد ستريم": شبهات في حدوث تخريب

رُصد تسرّب غير مفسّر للغاز في موقعيْن من خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، غداة الإعلان عن تسرّب غاز في "نورد ستريم 2"، على ما أعلنت اليوم، الثلاثاء، السلطات الدنماركية والسويدية، ما أثار شكوكًا حول أعمال تخريبية في الخطّين الخارجين عن الخدمة بسبب تداعيات حرب أوكرانيا.

وتم تسجيل انفجارين تحت الماء قبل اكتشاف التسريبات الثلاثة في خطي "نورد ستريم" الذين يربطان بين روسيا وأوروبا، بحسب ما أفاد معهد رصد الزلازل السويدي. ورصد المعهد "إطلاقين هائلين للطاقة" قبل وقت قصير من تسرب الغاز قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية وبالقرب منه.

وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قال عالم الزلازل بجامعة أوبسالا، بيتر شميت، أن "إطلاق الطاقة بهذا القدر الضخم لن يسببه أي شيء آخر غير انفجار". ورغم أنهما غير مشغلين إلا أن الأنبوبين كانا ممتلئين بالغاز، ما يفسّر التسرّب.

كييف تعتبر التسرب "هجومًا إرهابيًا مخططًا له" من موسكو

من جانبها، اعتبرت كييف أن التسرب من ثلاثة مواقع من خطّي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" هو نتيجة "هجوم إرهابي مخطط له" من موسكو "ضد الاتحاد الأوروبي"، بدون أن تقدّم أي براهين على قولها.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، في تغريدة على تويتر، إن "تسرّب الغاز على نطاق واسع من نورد ستريم 1 ليس إلّا هجومًا إرهابيًا مخططًا له من قبل روسيا وعملًا عدوانيًا ضد الاتحاد الأوروبي".

واعتبر بودولياك أن روسيا "تريد زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي في أوروبا وبثّ الهلع قبل الشتاء"، على خلفية مخاوف من أزمة طاقة غير مسبوقة في أوروبا في الأشهر المقبلة.

واعتبر أن "أفضل ردّ على طاغية (...) هو دبابات لأوكرانيا"، مطالبًا بتسليم الجيش الأوكراني المزيد من الأسلحة الغربية لمواجهة القوات الروسية.

الكرملين: لا يمكن استبعاد التخريب

بدوره، قال الكرملين إنه لا يستبعد أن يكون التخريب سببا وراء الأضرار التي لحقت بشبكة خطوط أنابيب "نورد ستريم"، بحسب ما جاء على لسان الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، الذي قال إنه "لا يمكن استبعاد أي خيار في الوقت الحالي".

وردا على سؤال عما إذا كان التخريب هو سبب الأضرار، قال بيسكوف إن الكرملين قلق بشدة إزاء هذه الواقعة التي تتطلب إجراء تحقيق فوري في ملابساتها، لأنها قضية تتعلق بأمن الطاقة في "القارة بأكملها".

وتابع "إنها أنباء مقلقة للغاية. في الواقع، نحن نتحدث عن بعض الأضرار ذات طبيعة غير واضحة لخط الأنابيب في المنطقة الاقتصادية للدنمارك... هذه قضية تتعلق بأمن الطاقة في القارة بأكملها".

البيت الأبيض يبدي "استعداده لدعم" الأوروبيين

من جانبه، علّق الناطق باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، على تسرب الغاز من شبكة خطوط أنابيب "نورد ستريم" في بحر البلطيق، بالقول إن "شركاءنا الأوروبيين يجرون تحقيقًا. نحن مستعدون لدعم جهودهم".

ورفض "التكهّن" بأسباب هذا التسرب من أنابيب نفط أساسية لتسليم الغاز الروسي إلى دول أوروبا، مضيفًا أن ما حصل "يعكس أهمية جهودنا المشتركة لإيجاد إمدادات غاز بديلة لأوروبا".

تسرب الغاز يشكل دوائر يصل قطرها إلى ألف متر في البحر

وأعلن الجيش الدنماركي استنادا إلى صور بحوزته، أن التسريبات الثلاثة الكبيرة من خطي أنابيب "نورد ستريم" في بحر البلطيق، ظهرت على السطح، اليوم الثلاثاء، مشكلة دوائر يتراوح قطرها ما بين 200 وألف متر.

وقال الجيش الدنماركي، في بيان بشأن هذه التسريبات الواقعة قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية، إن التسريب الذي يشكل الفقاعة الأكبر يؤدي إلى تشكيل دوائر على السطح "يصل قطرها إلى كيلومتر واحد. أما الأصغر فيشكل دائرة يبلغ قطرها حوالى 200 متر".

وقال وزير المناخ والطاقة الدنماركي، دان يورغنسن، إنه "من المبكر الحديث عن أسباب هذه الحوادث" لكنه أشار إلى "رفع مستوى التأهب في قطاع الكهرباء والغاز" في البلاد.

وأعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن الثلاثاء أنه "من الصعب التصور" أن تسرب الغاز في ثلاث مواقع من خطي الأنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 بصورة متزامنة أمر "عرضي"، مؤكدة أنها لا "تستبعد" عملية تخريب.

وخطا الأنابيب هذان اللذان يشرف عليهما ائتلاف تجاري مرتبط بشركة "غازبورم" الروسية العملاقة للطاقة، ليسا في الخدمة راهنا بسبب تداعيات حرب أوكرانيا. إلا انهما يحويان كمية من الغاز.

وأكّدت السلطات الدنماركية، صباح اليوم، الثلاثاء، أنها تبلّغت "بوجود نقطتين أخريين لتسرب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم 1 غير الموضوع في الخدمة أيضا لكنه يحوي الغاز".

وأكد الناطق باسم الهيئة البحرية السويدية، رصد تسربين قبالة جزيرة بورنهولم السويدية. وحُدّدت إحدى نقطتي التسرب في المنطقة الاقتصادية الدنماركية الخالصة، والأخرى في المنطقة التابعة للسويد، على ما أفاد البلدان.

ورفعت السلطات الدنماركية مستوى التأهب في قطاع الكهرباء والغاز إلى المستوى البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى تأهب.

وقال مدير الوكالة الدنماركية للطاقة، كريستوفر بوتزاو، في بيان، إن "تسرّب الغاز في خطوط الأنابيب نادرة جدًا ونرى إذًا سببًا لرفع مستوى التأهب بعد الحوادث التي شهدناها في الـ24 ساعة الأخيرة"، واعدًا بـ"مراقبة شاملة للبنى التحتية الحيوية للدنمارك".

وسيتعين على الشركات في هذا القطاع اتخاذ تدابير ملموسة لزيادة سلامة المصانع والمنشآت.

وتم بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2" بالتوازي مع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1"، بهدف مضاعفة القدرة على استيراد الغاز الروسي إلى ألمانيا. لكن تم تعليق إدخاله في الخدمة، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولم يصدر تعليق فوري للسلطات الألمانية، غير أن مصدرا مقربا من الحكومة الألمانية تحدث لصحيفة "تاغس شبيغل"، قال إن "كل شيء يشير إلى أن (الحوادث) لم تكن صدفة". وأضاف المصدر "لا يمكننا تخيّل سيناريو ليست فيه الحوادث هجومًا مستهدفًا".

وعلى غرار التسرب الذي رصد الإثنين على خط أنابيب "نورد ستريم 2"، اتخذت الجهات المعنية إجراءات سلامة، فمنعت الملاحة في منطقة قطرها خمسة أميال بحرية (حوالى تسعة كيلومترات) وكذلك الطيران في منطقة قطرها كيلومتر واحد.

وأوضح يورغنسن أن "الحوادث على خطي الأنابيب لا تأثير لها على إمدادات الدنمارك".