الاحتلال يعلن عن شهيدين باشتباك في جنين

اندلعت صباح اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية، خلال محاصرتها منزل عائلة الشهيد رعد حازم.

وأصيب 4 فلسطينيين بجراح متفاوتة برصاص قوات الاحتلال، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أنه "عند الساعة 9:30 صباحا، تم تسجيل إصابتين بالرصاص الحي في الصدر بوضع حرج، وإصابة بالأطراف السفلية، إصابة باليد، خلال عدوان الاحتلال على جنين".

ومنع الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة في شارع مهيوب في مخيم جنين.

ففي ساعات الصباح، اقتحمت قوات الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة مدينة جنين ومخيمها، حيث قامت قوات الاحتلال بمحاصرة منزل عائلة الشهيد رعد خازم في المخيم، وخلال ذلك وقعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين فلسطينيين وعناصر من جيش الاحتلال.

الاحتلال يعلن اغتيال شقيق الشهيد رعد خازم

واعتلت قناصة الاحتلال أسطح المنازل، فيما بلغ عن انتشار واسع للقوات الخاصة داخل المخيم.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن المستهدف بمخيم جنين هو عبد خازم، شقيق رعد خازم منفذ عملية "ديزنغوف" وكان هدفا للاعتقال، وعلى ما يبدو تم تصفيته من قبل وحدة "المستعربين"، بحسب "أذاعة الجيش".

وأعلنت "كتيبة جنين" في بيان مقتضب "بعون الله وقوته، تمكن مجاهدونا من استهداف قوات الاحتلال في محيط منزل رعد حازم بالعبوات المتفجرة، وصليات كثيفة من الرصاص وتحقق إصابات مباشرة".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب إن "قوات الجيش تشن أعمالا عسكرية في منطقة مخيم جنين"، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.

ورافقت جرافات الاحتلال اقتحام مخيم جنين، حيث تم إغلاق كافة المداخل الرئيسية للمخيم، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية مرافقة للاقتحام.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه "تم إطلاق نار تجاه قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين".

وعقب ذلك، دفع الجيش بمزيد من القوات، فيما أفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت صاروخ مضاد للدروع تجاه منزل في منطقة جنين.

واندلع حريق في منزل في مخيم جنين، بسبب استهدافه بصاروخ مضاد للدروع من قبل قوات الاحتلال.