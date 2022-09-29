الاحتلال يعتدي على طلبة المدارس: استشهاد الطفل ريان سليمان إثر مطاردته

استشهد الطفل ريان ياسر سليمان (7 سنوات)، اليوم الخميس، إثر مطاردته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيليّ.

وسقط الشهيد الطفل من علوّ، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، فيما أفادت مصادر محلية بأن الطفل قد سقط خلال مطاردة الاحتلال لطلبة مدارس.

الشهيد الطفل ريان سليمان (7 سنوات)

وأعلنت وزارة الصحة نقلا عن الطواقم الطبية في مشفى بيت جالا الحكومي، عن استشهاد الطفل ريان.

من جهتها، نعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الطفل الشهيد ريان ياسر علي سليمان، مشيرة إلى أنه طالب في الصف الثاني بمدرسة الخنساء في مديرية بيت لحم.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية، ودول العالم، بمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في بيان، أن "الطواقم الطبية في مشفى بيت جالا الحكومي، تعاملت مع طفل، أُدخل إلى قسم الطوارئ، فيما كان نبضه متوقفا، بعد سقوطه من علو أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع، بحسب إفادة الأهل".

ويأتي استشهاد الطفل سليمان، بعد يوم من استشهاد 4 شبان، خلال اشتباكات مسلحة، اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ومحاصرتها منزلا كان يتواجد فيه عبد خازم شقيق الشهيد رعد منفذ عملية شارع "ديزنغوف" في تل أبيب قبل نحو ستة أشهر.

الاحتلال يقتحم مدرسة في الخليل ويعتدي على المعلمين والطلبة

وفي سياق ذي صلة، أُصيب عدد من المعلمين والطلبة، اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة في المنطقة الجنوبية من الخليل.

خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الهاجرية في المنطقة الجنوبية من الخليل.



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وذكر مدير عام تربية الخليل، عاطف الجمل، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة "الهاجرية" الأساسية المتوسطة، وداهمت الغرف الصفية، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطلبة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الهيئة التدريسة والطلبة، ورشّت عددا منهم بغاز الفلفل، بعد أن حاولوا منع الجنود من اقتحام المدرسة والدخول إلى الغرف الصفية، ما أدى إلى إصابة المعلم لإيهاب الرجبي برضوض في اليد، كما احتجزت طالبين وأطلقت سراحهما لاحقا.

خلال اقتحام قوات الاحتلال مدرسة الهاجرية في الخليل

وأشار المرشد الاجتماعي في المدرسة، عماد الطميزي، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على والد أحد الطلبة المحتجزين من عائلة غيث، ما أدى إلى إصابته برضوض، نقل على إثرها لأحد المستشفيات في المنطقة.

يذكر أن 35 طفلا استشهدوا برصاص الاحتلال، منذ بداية العام الجاري، 19 منهم في الضفة، و16 في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

إصابتان بالرصاص الحيّ خلال مواجهات وسط الخليل

وفي سياق ذي صلة، أُصيب شابان بالرصاص الحيّ، اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، وسط مدينة الخليل.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء في منطقة باب الزاوية وسط المدينة، أطلقت خلالها الرصاص الحيّ، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين والمحال التجارية، ما أدى إلى إصابة شابين برصاص "التوتو" في القدم، نُقلا على إثرها إلى المشفى.

وأصيب مساء أمس الأربعاء، عشرات الشبان، في اعتداءات نفذها مستوطنون وفي مواجهات مع قوات الاحتلال، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

قوات الاحتلال خلال احتجازها أحد الطلبة ("وفا")

وفي وقت سابق اليوم، أفاد المحللون العسكريون في الصحف الإسرائيلية بأنّ رواية الشاباك والجيش الإسرائيلي حول التصعيد الحاصل في الضفة الغربية، وبشكل خاص في جنين ونابلس، هي أن قيادة السلطة الفلسطينية منعزلة عما يحدث على الأرض، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال في جنين، أمس، وأسفرت عن استشهاد أربعة شبان وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.

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