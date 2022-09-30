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عسكريون ينقلبون على قائد الجيش الحاكم: حل الحكومة وإغلاق الحدود في بوركينا فاسو

تاريخ النشر: 30/09/2022 - 23:57

عسكريون ينقلبون على قائد الجيش الحاكم: حل الحكومة وإغلاق الحدود في بوركينا فاسو
قائد الجيش في بوركينا فاسو (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلن عسكريون في بوركينا فاسو في بيان متلفز مساء، الجمعة، إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل، بول هنري سانداوغو داميبا، الذي تولى السلطة إثر انقلاب في نهاية كانون الثاني/يناير.

كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة.

في نهاية يوم شهد إطلاق رصاص في حي مقر الرئاسة في العاصمة واغادوغو، تحدث حوالي 15 عسكريا بعضهم يضع قناع وجه في حوالي الساعة السادسة مساء (غرينتش ومحلي) عبر التلفزيون الوطني.

وقال العسكريون في بيان تلاه أحدهم "تمت إقالة اللفتنانت كولونيل داميبا من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح" وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري.

وأوضحوا أن النقيب إبراهيم تراوري صار الرئيس الجديد للمجلس العسكري.

كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي.

كما جرى فرض حظر تجول من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة فجرا.

وبرر العسكريون خطوتهم بـ"التدهور المستمر للوضع الأمني" في البلاد.

وجاء في بيانهم "لقد قررنا تحمل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد، استعادة أمن أراضينا وسلامتها".

وكان داميبا قد تعهد عند توليه السلطة جعل الأمن أولويته في البلد الذي تقوضه الهجمات الجهادية الدامية منذ سنوات، لكن النشاط الجهادي تضاعف في الأشهر الأخيرة خاصة في الشمال.

ومنذ العام 2015، تسببت الهجمات المتكررة التي تشنها حركات مسلحة تابعة لجهاديي القاعدة وتنظيم "داعش" في مقتل الآلاف ونزوح نحو مليوني شخص.

بودكاست عرب 48

#بوركينا فاسو
#انقلاب
#بول هنري سانداوغو داميبا

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