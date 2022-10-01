غرق شخص في بحر حيفا وحالته حرجة

تعرض شخص، في الأربعينيات من عمره، للغرق في أحد شواطئ مدينة حيفا ووصفت حالته بالخطيرة، مساء اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 16:21، حول حادث غرق في شاطئ ’دادو’ بحيفا، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لشخص وصفت حالته بالخطيرة".

وذكر أحد المضمدين، أن "المنقذين تمكنوا من انتشال الغريق من داخل البحر وهو فاقد للوعي، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية في المكان".

وأحيل الغريق، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.