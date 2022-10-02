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اعتقال 6 شبان من الناصرة بزعم الانتماء لـ"داعش"

تاريخ النشر: 02/10/2022 - 10:18

اعتقال 6 شبان من الناصرة بزعم الانتماء لـ"داعش"
المتشبه بهم من الناصرة (الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الأحد، اعتقال ستة شبان من مدينة الناصرة بزعم الاشتباه بانتمائهم لتنظيم "داعش".

وسمح الشاباك بنشر أسماء المشتبهين وهم: محمد إيهاب سليمان (25 عاما)، وغفار سليمان (21 عاما)، ومؤمن نجم (20 عاما)، وأحمد بلال سليمان (18 عاما)، وجهاد بكر (20 عاما). كذلك، تم إلقاء القبض على قاصر آخر مُنع نشر تفاصيله.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مشترك مع جهاز الشاباك إن "قوات الأمن اعتقلت قبل عدة أسابيع 6 شبان من الناصرة، وأخضعتهم للتحقيق بشبهة الانتماء لتنظيم داعش، وكذلك الاشتباه بهم في التخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية".

وزعمت الشرطة أنه "من خلال التحقيقات التي أجراها الشاباك اتضح أن الشبان تماثلوا مع تنظيم داعش، وذلك من خلال الانكشاف على المضامين والمحتوى الذي بثه التنظيم عبر شبكة الإنترنت".

وادعت الشرطة الإسرائيلية أن "الشبان الستة (بينهم قاصر) تأثروا بهذه المحتوى للتنظيم، وعليه قرروا التخطيط لتنفيذ عميات ضد أهداف إسرائيلية".

ووفقا لمزاعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فإن "الشبان خططوا لتنفيذ سلسلة هجمات، وبضمنها تنفيذ عملية ضد مدرسة ثانوية بسبب ما يسمى منهاج 'التربية الجنسية' وكذلك التخطيط لهجوم على جنود في محطة حافلات، وهجوم على مقر قيادة الشرطة في مدينة الناصرة، وأيضا التخطيط لشراء أسلحة لتنفيذ هذه الهجمات".

ووفقا لادعاءات الأجهزة الأمنية، فإن "الشبان المشتبه بهم ومن خلال التحقيق معهم اتضح أنهم اجتمعوا سرا وخططوا لتنفيذ هجمات في عدة مناطق، وكان الهدف الرئيسي للهجوم مدرسة ثانوية في الناصرة، كما أنهم خططوا لاستهداف يهود خلال التنزه في المناطق الطبيعية والأحراش".

وعقب ذلك، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إلى المحكمة المركزية في الناصرة، لوائح اتهام ضد الشبان الستة، نسبت إليهم "التخطيط والتآمر لتنفيذ عمل إرهابي، والتحضير لعمل إرهابي، والتخطيط لشراء أسلحة، والانتماء لتنظيم إرهابي".

وطلبت النيابة العامة بتوقيف المتهمين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهم.

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#داعش
#الشاباك
#الشرطة الإسرائيلية
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