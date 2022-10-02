الاحتلال يمدد اعتقال الأسير خليل عواودة

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، اعتقال الأسير خليل عواودة ليوم غد الإثنين، حيث كان من المفروض أن يتم الإفراج عنه، اليوم الأحد، بموجب اتفاق مع سلطات الاحتلال بعد إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، حسب ما أفادت هيئات تعنى بشؤون الأسرى.

وقال المحامي خالد زبارقة، إن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال الأسير خليل عواودة ليوم غد الإثنين، ولم تقدم نيابة الاحتلال بحقه لائحة اتهام، حيث كان من المفروض أن يفرج الاحتلال عنه، اليوم الأحد.

وأوضح المحامي زبارقة في تصريح مقتضب أنه كان من المقرر، أن يفرج عن الاحتلال عن الأسير عواودة اليوم، بموجب اتفاق بينه وبين إدارة السجن، بعد أن أضرب عن الطعام لأكثر من 6 أشهر.

وفي السياق، قالت عائلة عواودة، إن المحكمة قررت تأجيل جلسة الأسير خليل عواودة ليوم غد الإثنين، للبت في تهمة استخدامه هاتفا نقالا استخدمه للتواصل مع عائلته أثناء نقلة من المستشفى لعيادة سجن الرملة.

يذكر أنه في 31 آب/أغسطس الماضي، علق الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، إضرابه الذي استمر 172 يوما، بعد اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال بإنهاء الاعتقال الإداري.

وأضرب الأسير عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا قضاء الخليل، عن الطعام لمدة 172 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، علما أن قوات الاحتلال اعتقلته في 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، وحول للاعتقال الإداري دون أن توجه له لائحة اتهام.

وانضم الأسير عواودة لقائمة طويلة سبقته، تضم مئات الأسرى الإداريين الذين خاضوا معركة الأمعاء الخاوية لانتزاع حريتهم.

وورد اسم الأسير عواودة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية، مساء 7 آب/ أغسطس الماضي، منهيا ثلاثة أيام من المواجهة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي.

وجاء في نص الاتفاق أنه يتم وقف النار على أن تبذل مصر جهودها للإفراج عن الأسير خليل عواودة ونقله للعلاج، مع العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.