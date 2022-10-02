نابلس: أنباء عن إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار

أصيب مستوطن بجروح وصف بأنها طفيفة بشظايا في أعقاب عملية إطلاق نار، وقعت قرب مدينة نابلس صباح اليوم، الأحد.

وألحق إطلاق النار أضرارا بسيارة أجرة، فيما يرجح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إطلاق النار كان موجها نحو حافلة أيضا، مرّت في المكان، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاء في بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن "عملية إطلاق نار نُفذت هذا الصباح باتجاه سيارة وحافلة بالقرب من نابلس. وأصيب سائق السيارة بجروح طفيفة وجرى نقله إلى مقر قيادة اللواء الإقليمي السامرة. وأصيب زجاج السيارة. وقوات الجيش الإسرائيلي شرعت بعمليات تقتيش".

وأغلقت قوات الاحتلال الشارع بين مستوطنة "إيتمار" وبين قاعدة "لواء السامرة" في جيش الاحتلال، وتجري عمليات بحث عن منفذي عملية إطلاق النار.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، قوله إن "هذه واقعة خطيرة أخرى انتهت بأعجوبة تقريبا. وهذه الحكومة (الإسرائيلية) تتخلى عن سكانها (المستوطنين) لصالح إرهاب تُسخنه السلطة الفلسطينية. وهذا قد ينتهي بكارثة. وأدعو الحكومة إلى التعقل، وعليكم أن تعلنوا عن شن عملية عسكرية واسعة من أجل استهداف قاعدة الإرهاب".

وعزز جيش الاحتلال قواته في الضفة الغربية، مؤخرا، تحسبا من تصعيد في عمليات ينفذها فلسطينيون، خلال فترة الأعياد اليهودية الحالية، التي صعّد المستوطنون فيها من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.