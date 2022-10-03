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قتيل من النقب في جريمة إطلاق نار قرب الخليل

تاريخ النشر: 03/10/2022 - 13:15

قتيل من النقب في جريمة إطلاق نار قرب الخليل
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قتل شخص من بلدة حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، في جريمة إطلاق نار خلال تواجده في بلدة السموع جنوب مدينة الخليل بالضفة، اليوم الإثنين.

وجاء في التفاصيل، أن الضحية تعرض لإطلاق نار خلال تواجده داخل سيارته، حيث أطلق جناة النار عليه وفروا هاربين من المكان.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن القتيل تواجد في بلدة السموع لإصلاح سيارته، ولم يكن أمام الطاقم الطبي في المستشفى سوى إقرار وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، أن مواطنا من من فلسطينيي الداخل قُتل في بلدة السموع، مضيفا أن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءات التحقيق في الجريمة.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة والعمل على محاربتها، بما في ذلك إغلاق الملفات وإلقاء القبض على مشتبه بهم وتقديمهم للقضاء.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية الآن، 78 قتيلا بينهم 10 نساء، علما بأن حصيلة الضحايا في العام الماضي بلغت 111 ضحية بينها 16 امرأة.

بودكاست عرب 48

#النقب
#جرائم القتل
#السموع
#الخليل

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