مقتل مجرم بإطلاق نار في محطة وقود بمنطقة تل أبيب

قُتل بيني شلومو وهو رئيس منظمة إجرامية وأصيب شخص آخر، وكلاهما في الأربعينيات من عمريهما، من جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة "أزور" الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينتي تل أبيب ويافا، اليوم الإثنين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن القتيل والمصاب وكلاهما من المجتمع اليهودي تعرضا لإطلاق نار على خلفية جنائية خلال تواجدهما في محطة وقود.

وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش لمصاب وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس، كما قدمت العلاجات الأولية للمصاب الآخر إذ وصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "فولفسون" لتلقي العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاة أحدهما.

وقالت الشرطة إن الاشتباه يدور حول خلفية جنائية، وقد باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة وشرعت بأعمال البحث وراء الجناة.

وجاء في بيان للشرطة، أن "مشتبهين اثنين وصلا بواسطة مركبة وأطلقا النار على الشخصين، خلال تواجدهما في محطة وقود".