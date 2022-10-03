  2. إسرائيليات
  3. أخبار

مقتل مجرم بإطلاق نار في محطة وقود بمنطقة تل أبيب

تاريخ النشر: 03/10/2022 - 16:27

مقتل مجرم بإطلاق نار في محطة وقود بمنطقة تل أبيب
من المكان (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قُتل بيني شلومو وهو رئيس منظمة إجرامية وأصيب شخص آخر، وكلاهما في الأربعينيات من عمريهما، من جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة "أزور" الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينتي تل أبيب ويافا، اليوم الإثنين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن القتيل والمصاب وكلاهما من المجتمع اليهودي تعرضا لإطلاق نار على خلفية جنائية خلال تواجدهما في محطة وقود.

وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش لمصاب وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس، كما قدمت العلاجات الأولية للمصاب الآخر إذ وصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "فولفسون" لتلقي العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاة أحدهما.

وقالت الشرطة إن الاشتباه يدور حول خلفية جنائية، وقد باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة وشرعت بأعمال البحث وراء الجناة.

وجاء في بيان للشرطة، أن "مشتبهين اثنين وصلا بواسطة مركبة وأطلقا النار على الشخصين، خلال تواجدهما في محطة وقود".

بودكاست عرب 48

#إطلاق نار
#العنف والجريمة

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ساعات عمل المعلم بإسرائيل أقل من المتوسط في OECD
ساعات عمل المعلم بإسرائيل أقل من المتوسط في OECD

2022-10-03

تقرير: على إسرائيل الوقوف بشكل واضح لجانب أوكرانيا وتسليحها
تقرير: على إسرائيل الوقوف بشكل واضح لجانب أوكرانيا وتسليحها

2022-10-03

إسرائيل ترفض المصادقة على اتفاق ثقافي أوروبي بسبب المستوطنات
إسرائيل ترفض المصادقة على اتفاق ثقافي أوروبي بسبب المستوطنات

2022-10-03

الأكثر قراءة

خطورة تصريحات منصور عباس...

خطورة تصريحات منصور عباس...

2022-10-02
اعتقال 6 شبان من الناصرة بزعم الانتماء لـ

اعتقال 6 شبان من الناصرة بزعم الانتماء لـ"داعش"

2022-10-02
يدلين يلمح إلى اتفاق ترسيم حدود بحرية غير مباشر

يدلين يلمح إلى اتفاق ترسيم حدود بحرية غير مباشر

2022-10-02
سيناتور رفيع يحذر نتنياهو من ضم بن غفير لحكومة برئاسته

سيناتور رفيع يحذر نتنياهو من ضم بن غفير لحكومة برئاسته

2022-10-02
إندونيسيا: مقتل 174 شخصا في

إندونيسيا: مقتل 174 شخصا في "أعمال شغب" خلال مباراة كرة قدم

2022-10-02