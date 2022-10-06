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الكاتبة الفرنسية آني إرنو تحصل على جائزة نوبل للآداب

تاريخ النشر: 06/10/2022 - 14:05

الكاتبة الفرنسية آني إرنو تحصل على جائزة نوبل للآداب
الكاتبة الفرنسية، آني إرنو
عرب ٤٨

حصلت الكاتبة الفرنسية، آني إرنو، اليوم الخميس، على جائزة "نوبل" للآداب، وفق ما أعلنت الأكاديمية السويدية.

وعللت لجنة نوبل اختيارها إرنو البالغة من العمر 82 عاما، بما أظهرته من "شجاعة وبراعة" في "اكتشاف الجذور والبُعد والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية".

وهذه هي الجائزة الرابعة التي تُمنح من جوائز نوبل لهذا العام على مدار ستة أيام متتالية، فهي تلي جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتم تأسيس جوائز الإنجازات في العلوم والآداب والسلام بناء على رغبة مخترع الديناميت السويدي ورجل الأعمال ألفريد نوبل، وهو نفسه كيميائي، وهي تُمنح منذ عام 1901. وتمت إضافة جائزة الاقتصاد لها لاحقا.

وتُمنح الجوائز كل عام مع بعض الانقطاعات القليلة، في المقام الأول بسبب الحروب العالمية، ولم يتوقف منحها بسبب جائحة كورونا، على الرغم من تعليق كثير من المهرجانات والأحداث أو نقلها مؤقتا عبر الإنترنت.

تفاصيل أوفى تباعا...

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