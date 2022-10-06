تايلاند: رجل يقتل 30 شخصا معظمهم أطفال وعائلته وينتحر

قُتل 30 شخصا على الأقلّ، معظمهم أطفال، في هجوم مسلَّح استهدف مركزا لرعاية الأطفال في تايلاند، اليوم الخميس.

واقتحم رجل مسلّح بمسدس وسكين دارا لحضانة الأطفال في شمال شرق تايلاند، حسبما أفادت الشرطة اليوم.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن الناطق باسم الشرطة الوطنية، أشايون كرايثونغ قوله إن الهجوم حصل في مقاطعة نونغ بوا لا فو ومنفّذ الهجوم، شرطي سابق يبلغ من العمر 34 عامًا.

30 قتيلا على الأقل إثر هجوم مسلّح استهدف مركزا لرعاية الأطفال في #تايلاند

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وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل 20 شخصًا في الهجوم ذاته، فيما قال متحدث باسم مكتب الشؤون العامة الإقليمي، إنه تم تأكيد 26 حالة وفاة حتى الآن، 23 طفلا ومعلمان وضابط شرطة.

وبحسب تقارير إعلامية تايلندية، استخدم المسلح أيضا سكاكين في الهجوم ثم فر من المبنى.

وذكرت صحيفة "ديلي نيوز" أنه بعد فراره من مكان الهجوم، عاد المهاجم إلى منزله وقتل نفسه مع زوجته وطفله.

ولاحقا، أكد الكولونيل بالشرطة جاكابات فيجيترايثايا من مقاطعة نونغ بوا لام فو، أن الشرطي السابق بانيا خمرب، قد عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله بعد الهجوم.