"نوبل" للسلام للبيلاروسي أليس بيالباتسكي ولمنظمتين إنسانيتين من أوكرانيا وروسيا

فاز بجائزة "نوبل" للسلام، كل من البيلاروسي أليس بيالباتسكي، ومنظمتي "ميموريال" الروسية، و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية، بحسب ما أعلنت الأكاديمية السويدية، اليوم الجمعة.

وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية، بيريت ريس أندرسن، للصحافيين، إن الفائزين "أنجزوا جهودا مذهلة لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والتعسف في استخدام السلطة".

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022

وأضافت: "لقد أثبتوا معا، أهمية المجتمع المدني من أجل السلام والديمقراطية".

وهذه هي الجائزة الخامسة التي تُمنح من جوائز نوبل لهذا العام على مدار ستة أيام متتالية، فهي تلي جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق هذا الأسبوع.

وفازت الكاتبة الفرنسية، آني إرنو، أمس الخميس، بجائزة "نوبل" للآداب، وفق ما أعلنت الأكاديمية السويدية، التي عللت لجنتها، اختيارها إرنو البالغة من العمر 82 عاما، بما أظهرته من "شجاعة وبراعة" في "اكتشاف الجذور والبُعد والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية".

ويحصل الفائزون بجائزة نوبل في كل فئة على ميدالية وعشرة ملايين كرونة سويدية، وهو ما يعادل نحو 911400 ألف دولار، تتم مقاسمتها في حالة فوز أكثر من شخص.

وتُمنح الجوائز كل عام مع بعض الانقطاعات القليلة، في المقام الأول بسبب الحروب العالمية، ولم يتوقف منحها بسبب جائحة كورونا، على الرغم من تعليق كثير من المهرجانات والأحداث أو نقلها مؤقتا عبر الإنترنت.

وبدأ موسم نوبل هذا الأسبوع بجائزة الطب التي فاز بها الإثنين السويدي سفانتي بابو تتويجا لدوره في تحديد التسلسل الكامل لمَجين الإنسان البدائي، وفي تأسيس هذا الاختصاص الذي يسعى من خلال درس الحمض النووي العائد لمتحجرات العصور القديمة، إلى معرفة خصائص الجينات البشرية في غابر الأزمنة.

ومُنحت جائزة نوبل للفيزياء، الثلاثاء، إلى الفرنسي آلان أسبيه والأميركي جون كلاوسر والنمساوي أنتون زيلينغر، تقديرا لأعمالهم الرائدة على صعيد "التشابك الكمي"، وهي ظاهرة يكون فيها جزيئان كميان مترابطين بصورة كاملة، أيا كانت المسافة الفاصلة بينهما.

ثم فاز الدنماركي مورتن ميلدال والأميركية كارولين بيرتوتزي ومواطنها باري شاربلس، الأربعاء، بنوبل الكيمياء، لابتكار هذا الثلاثي مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة، هما "الكيمياء النقرية والكيمياء الحيوية المتعامدة".

ويختَتم موسم نوبل، الإثنين، بجائزة الاقتصاد التي أضيفت عام 1969 إلى الجوائز الخمس التقليدية المنصوص عليها في وصية ألفريد نوبل.

الفائزون بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية

وفي ما يأتي أسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للسلام:

2021: الصحافيان الفيليبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف لـ"دفاعهما الشجاع عن حرية الصحافة".

2020: برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لـ"جهوده في محاربة الجوع في العالم".

2019: رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، "لجهوده في إرساء السلام"، وتحديدا "لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا".

2018: الطبيب الكونغولي دينيس موكويجي والأيزيدية ناديا مراد، تكريما لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي المستخدم في النزاعات في العالم.

2017: الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (آيكان) لمساهمتها في اعتماد معاهدة تاريخية لحظر الاسلحة النووية.

2016: الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، عن التزامه في إنهاء النزاع المسلح مع متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك).

- 2015: الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس المؤلف من أربع منظمات من المجتمع المدني، والذي أتاح انقاذ الانتقال الديمقراطي في البلاد.

- 2014: ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) عن "نضالهما ضد اضطهاد الأطفال والشباب ودفاعهما عن حق كل الأطفال في التعليم".

- 2013: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن جهودها الهادفة لتخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل.

- 2012: الاتحاد الأوروبي، وهو أهم مشروع ساهم في إرساء السلام في قارة مزقتها حربان عالميتان.