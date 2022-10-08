مخيم جنين: استشهاد شاب برصاص الاحتلال.. محاصرة منزل واشتباكات مسلحة

استشهد الشاب محمود الصوص برصاص جيش الاحتلال نتيجة إصابته برصاصة حيّة بمنطقة الرقبة، صباح اليوم السبت، في مخيم جنين إثر مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، صباح السبت، أن جيش الاحتلال يحاصر منزلا وفي الأثناء تدور عملية تبادل إطلاق نار بين المقاوم المُطارد من الاحتلال وبين القوات التي تحاصر منزله.

الشهيد الشاب محمود الصوص

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه عدد الإصابات ارتفع إلى "7 إصابات برصاص الاحتلال في جنين، بينها إصابة حرجة في الرقبة".

وفي الحصيلة الأولى أصيب 3 أشخاص بالرصاص الحي في الأطراف السفلية ووصفت حالتهم بالمستقرة.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية أن قوات الاحتلال تحاصر منزل الأسير المحرر محمد ابو زينة داخل مخيم جنين.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر أمنية أن "عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المخيم صباح اليوم، عقب تسلل وحدات خاصة في جيش الاحتلال ‘مستعربين‘ إلى المخيم، ومحاصرة منزل الأسير المحرر صالح أبو زينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق".

ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الصحافية ومركبات الإسعاف من الوصول للمخيم، لتغطية ما يدور في المخيم، وسط تحليق مكثف لطائرة مروحية، وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان.

وأظهرت مقاطع فيديو اقتحام جيش الاحتلال للمخيم بسرب كبير من المدرّعات وعلى إثر ذلك سُمع صوت تبادل إطلاق نار في أنحاء المخيّم.

وأكدت "كتبية جنين" ذلك عبر قناتها على "تيليغرام" أن "مجاهدينا يتصدون لقوات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص".