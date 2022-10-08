جديدة المكر: وفد من القيادات العربية في بيتي عزاء عائلتي رباح وكيال.. ومساع لإصلاح ذات البين

زار وفد من قيادات المجتمع العربي ولجنة المتابعة والأحزاب العربية ولجنة الإصلاح القطرية، قرية جديدة المكر، لحضور بيتي العزاء في البلدة عند العائلتين؛ رباح وكيال، بعد أحداث عنف جرت منذ أول أمس.

وكان قد قُتل مأمون رباح، في الخمسينيات من عمره، من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار مساء أمس الجمعة، وذلك بعد أقل من عامين من مقتل ابنه، وسام رباح، الذي راح ضحية جريمة إطلاق نار في مطلع العام 2021.

وجاءت هذه الجريمة بعد يومين من مقتل الشاب وسيم خالد كيال (18 عاما) وإصابة والده وقريب آخر له من جديدة المكر، إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في مدينة نهريا.

وكان قد دعا مجلس محلي جديدة المكر إلى جلسة طارئة بمشاركة على صعيد الأطر والقيادات الفاعلة في المجتمع العربي، مساء الجمعة.

وأجمع المتحدثون في الجلسة على شجب واستنكار العنف والجريمة وما آلت إليه الأحداث في جديدة المكر، وتقرر التوجه بوفد قطري إلى عائلتي كيال ورباح من أجل تقديم واجب العزاء والسعي إلى إصلاح ذات البين وتهدئة الخواطر بينهما.

ومن المقرر بعد تقديم واجب العزاء للعائلتين، السبت، عقد اجتماع بين لجنة الصلح المحلية ولجنة الصلح القطرية، لتكليفها ببدء المساعي من أجل إصلاح ذات البين بعد انتهاء أيام العزاء مباشرة.

وتشهد جديدة المكر، في الآونة الأخيرة، حوادث عنف وإطلاق نار متكررة؛ من دون أن تحرك الشرطة ساكنا من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين.