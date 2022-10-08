  2. محليات
  3. أخبار محلية

جديدة المكر: وفد من القيادات العربية في بيتي عزاء عائلتي رباح وكيال.. ومساع لإصلاح ذات البين

تاريخ النشر: 08/10/2022 - 12:03

جديدة المكر: وفد من القيادات العربية في بيتي عزاء عائلتي رباح وكيال.. ومساع لإصلاح ذات البين
وفد من القيادات العربية في جديدة المكر
تحرير: طارق طه
عمر دلاشة عمر دلاشة

زار وفد من قيادات المجتمع العربي ولجنة المتابعة والأحزاب العربية ولجنة الإصلاح القطرية، قرية جديدة المكر، لحضور بيتي العزاء في البلدة عند العائلتين؛ رباح وكيال، بعد أحداث عنف جرت منذ أول أمس.

وكان قد قُتل مأمون رباح، في الخمسينيات من عمره، من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار مساء أمس الجمعة، وذلك بعد أقل من عامين من مقتل ابنه، وسام رباح، الذي راح ضحية جريمة إطلاق نار في مطلع العام 2021.

وجاءت هذه الجريمة بعد يومين من مقتل الشاب وسيم خالد كيال (18 عاما) وإصابة والده وقريب آخر له من جديدة المكر، إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في مدينة نهريا.

وكان قد دعا مجلس محلي جديدة المكر إلى جلسة طارئة بمشاركة على صعيد الأطر والقيادات الفاعلة في المجتمع العربي، مساء الجمعة.

وأجمع المتحدثون في الجلسة على شجب واستنكار العنف والجريمة وما آلت إليه الأحداث في جديدة المكر، وتقرر التوجه بوفد قطري إلى عائلتي كيال ورباح من أجل تقديم واجب العزاء والسعي إلى إصلاح ذات البين وتهدئة الخواطر بينهما.

ومن المقرر بعد تقديم واجب العزاء للعائلتين، السبت، عقد اجتماع بين لجنة الصلح المحلية ولجنة الصلح القطرية، لتكليفها ببدء المساعي من أجل إصلاح ذات البين بعد انتهاء أيام العزاء مباشرة.

وتشهد جديدة المكر، في الآونة الأخيرة، حوادث عنف وإطلاق نار متكررة؛ من دون أن تحرك الشرطة ساكنا من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين.

بودكاست عرب 48

#وفد من القيادات العربية لتقديم واجب العزاء
#جديدة المكر
#العنف والجريمة

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عكا: وفاة شاب (26 عاما) متأثرًا بجراحه جراء انفجار سيارة قبل أسبوعين
عكا: وفاة شاب (26 عاما) متأثرًا بجراحه جراء انفجار سيارة قبل أسبوعين

2022-10-08

حالة الطقس: انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة
حالة الطقس: انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة

2022-10-08

ابنه قتل قبل نحو عامين: مقتل مأمون رباح في جديدة المكر
ابنه قتل قبل نحو عامين: مقتل مأمون رباح في جديدة المكر

2022-10-07

الأكثر قراءة

مقتل الشاب علاء الصح في جريمة إطلاق نار باللد

مقتل الشاب علاء الصح في جريمة إطلاق نار باللد

2022-10-07
استطلاع: معسكر نتنياهو يحصل على 61 مقعدا بالكنيست

استطلاع: معسكر نتنياهو يحصل على 61 مقعدا بالكنيست

2022-10-07
الطاقة الإسرائيلية: أرباح حقل قانا 3 مليارات دولار فقط

الطاقة الإسرائيلية: أرباح حقل قانا 3 مليارات دولار فقط

2022-10-07
حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة

2022-10-07
شفاعمرو: وفاة أيمن بركات متأثرا بإصابته في حادث عمل

شفاعمرو: وفاة أيمن بركات متأثرا بإصابته في حادث عمل

2022-10-07