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الأسير المحامي محمد عابد من البعنة ينال حريته

تاريخ النشر: 12/10/2022 - 10:36

الأسير المحامي محمد عابد من البعنة ينال حريته
الأسير محمد عابد وسط أسرته بعد نيله الحرية، صباح اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ربيع سواعد ربيع سواعد

نال الأسير المحامي، محمد عابد، من بلدة البعنة في منطقة الشاغور حريته صباح اليوم، الأربعاء، بعد قضاء 5 سنوات ونصف في السجون الإسرائيلية.

وأطلقت السلطات الإسرائيلية سراح الأسير عابد من سجن النقب الصحراوي (كتسيعوت)، حيث كان في استقباله عدد من أفراد عائلته والأقارب.

ومن المقرر أن يتم استقبال عابد في منزله بالبعنة، بعد ظهر اليوم، حيث دعت عائلته، في وقت سابق، إلى مشاركتها في استقبال ابنها في منزلها بعيدا عن الشعارات الانتخابية والمفرقعات أو أي نوع من الاحتفال، وجاء عنها أن "خروجه من ظلمات السجن هي أكبر فرحة بعد غياب 5 سنوات ونصف".

ومما يذكر أن الأسير المحرر عابد قبع في السجون الإسرائيلية منذ يوم 29 حزيران/ يونيو 2017 لقضاء حكم بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف، بعد أن أدين حينها بتهم "نقل رسائل إلى أسرى من حركة حماس الفلسطينية، وتلقى أموال من حماس تقدر بمبلغ مليون و400 ألف شيكل".

وفي يوم 13 آب/ أغسطس 2018، أصدرت المحكمة العليا في القدس قرارها بخفض الحكم على الأسير المحرر عابد مدة سنتين، وذلك في أعقاب استئناف قدم في يوم 26 نيسان/ أبريل 2018، فيما رفضت لجنة الثلث الإفراج المبكر عنه وخفض الحكم بثلث المدة في يوم 14 أيلول/ سبتمبر 2020.

محمد عابد، لحظات بعد نيله الحرية، صباح اليوم (عرب 48)
محمد عابد ووالدته (عرب 48)
محمد عابد مع أشقائه ووالدتهم (عرب 48)

بودكاست عرب 48

#الأسرى
#البعنة
#سجون إسرائيلية
#الحركة الأسيرة 48
#محمد عابد

الأسير المحامي محمد عابد من البعنة ينال حريته

الأسير المحامي محمد عابد من البعنة ينال حريته

الأسير المحامي محمد عابد من البعنة ينال حريته

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