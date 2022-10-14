شهيد ومصابون بينهم حالات خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين

استشهد شاب فلسطيني وأصيب ستة آخرون، بينهم طبيب بجروح خطيرة، ومسعفان، صباح اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال والقوات الخاصة لمدينة جنين وأطراف مخيمها، والتي اعتقلت عدة أشخاص.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة تسللت إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عدة عمارات، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، تركزت قرب مستشفى الشهيد "خليل سليمان" الحكومي، وفي مخيم جنين، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي ما أدى لاستشهاد شخصين، وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من التحرك.

وأكدت مصادر محلية وشهود عيان إصابة الدكتور عبد الله أبو التين الذي يعمل في مستشفى الدكتور "خليل سليمان" بجروح خطيرة، لدى محاولة إسعاف أحد المصابين في ساحة المستشفى، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

أثناء تبادل إطلاق النار مع قوات الاحتلال في جنين pic.twitter.com/OWVmqQH87S — موقع عرب 48 (@arab48website) October 14, 2022

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية: "شهيد واحد فقط ارتقى في مخيم جنين صباح اليوم، أما الطبيب عبد الله أبو تين فتم إنعاش قلبه وما يزال على قيد الحياة بحالة حرجة للغاية"، علما بأن تقارير كانت قد أشارت إلى استشهاده.

وأفادت الوزاة بأن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال هي "شهيد و6 إصابات بالرصاص في مخيم جنين إحداها حرجة للغاية".

وأفاد مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان، الدكتور وسام بكر باستشهاد الشاب متين ضبابا (20 عاما) من مخيم جنين، في حين أعلنت الصحة عن وصول شهيدين إلى المشفى.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد متين ضبايا، قد استشهد بعد إصابته بنيران أطلقها قناصة من قوات الاحتلال.

ولاحقا، أكد مستشفى "ابن سينا"، "وصول ضابط إسعاف مصابًا بشظية في الرقبة من مخيم جنين".

واعتقل جيش الاحتلال الشاب ضياء سلامة قبل انسحابه من مخيم جنين.

الشهيد متين ضبايا

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في جنين، محمود السعدي، في تصريحات صحافية: "حاولنا تقديم الإسعاف لبعض المصابين ولم نستطع، بسبب إطلاق النار المباشر من الاحتلال، وأصيب مسعفان اثنين بشظايا جراء إطلاق النار، ومنعهم من الوصول لأحد المصابين".

واندلعت اشتباكات مسلحة، فجر اليوم، في نابلس وجنين بالضفة الغربية، أسفرت عن إصابة فلسطينيين في المنطقة العليا من الجسم واعتقال آخرين.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة مداهمات واقتحامات في بلدات بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال فلسطينيين.

صوت تبادل إطلاق النار مع قوات الاحتلال في جنين pic.twitter.com/kEsruPVaHx — موقع عرب 48 (@arab48website) October 14, 2022

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين. واندلعت اشتباكات مسلحة في جنين، بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال، وأعلن عن إصابة فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.

وأعلن مستشفى ابن سينا في جنين عن وصول إصابة أخرى في اليد برصاص الاحتلال الحي إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.

وقالت مصادرفلسطينية إن "اشتباكات دارت بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم عسكر".

وأوضحت المصادر، أن أكثر من 20 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت منطقة المساكن الشعبية ومخيم عسكر القديم شرق نابلس، وأغلقت الشوارع المؤدية لهما.