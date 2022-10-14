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مصرع شاب إثر حادث عمل في نحف

تاريخ النشر: 14/10/2022 - 13:56

مصرع شاب إثر حادث عمل في نحف
توضيحية (من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاما، مصرعه، اليوم الجمعة، جرّاء حادث عمل وقع في بلدة نحف.

وعُلم أن ضحية حادث العمل هو الشاب يحيى تيسير عبد الغني، وقد تعرّض لإصابة حرجة إثر سقوطه عن علوّ 6 أمتار في البلدة، خلال عمله.

ضحية حادث العمل، الشاب يحيى عبد الغني

وقد تعرّض الشاب للإصابة حينما كان يعمل في منطقة زراعية في البلدة، وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان الإسعافات الأولية إليه، ثمّ نقله إلى المركز الطبيّ للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهاريا، حيث أُعلِنت وفاته فور وصوله.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى المكان، إن الشاب عبد الغني، كان "مصابا وفاقدا للوعي، ويعاني من إصابة شديدة في الرأس، وفي الظهر"، مضيفا: "نقلناه (للمشفى) أثناء تقديم العلاج، ومحاولات الإنعاش، فيما كانت حالته حرجة".

من جانبه، ذكر المشفى في بيان مقتضب، أن الشاب المصاب أُحضِر إلى المركز الطبيّ فيما كانت حالته بالغة الخطورة، "وعند وصوله، كان على الفرق الطبية إقرار وفاته"، بعد أن باءت محاولات الإبقاء على حياته بالفشل.

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