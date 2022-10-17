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مصرع شخصين وإصابة ثالث بجراح خطيرة في حادث طرق قرب إبطن

تاريخ النشر: 17/10/2022 - 22:41

مصرع شخصين وإصابة ثالث بجراح خطيرة في حادث طرق قرب إبطن
من موقع الحادث قرب إبطن (تصوير: الطواقم الطبية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

لقي شخصين مصرعهما، مساء اليوم، الإثنين، في حادث طرق وقع قرب بلدة إبطن، أسفر كذلك عن إصابة شخص بجراح خطيرة.

وعُلم أن الحادث وقع على شارع رقم 762 قرب إبطن الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا، من جراء تصادم مركبتين وجها لوجه، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في إحداها.

وأسفر الحادث عن مصرع شاب في العشرينات من العمر، وامرأة في الأربعينات من العمر، كما أسفر عن إصابة شخص ثالث بحروح خطيرة.

وفي حين لم تعرف هوية الضحايا حتى هذه اللحظة، أفادت مصادر محلية بأنهم من بلدتي إبطن وعرب الحلف التي تقع قرب بسمة طبعون.

وكانت الطواقم الطبية قد أفادت بأنها أقرت وفاة الشاب في موقع الحادث، في حين نقلت طواقم الإسعاف رجلا وامرأة في الأربعينات من العمر، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا وهما في حالة "غير المستقرة".

وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى "رمبام" في حيفا إقرار وفاة المصابة إثر فشل عمليات الإنعاش التي أجريت لها، وأوضح المستشفى أن المصاب الثالث يخضع للعلاج وهو بحالة "شديدة الخطورة".

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 255 شخصا، بينهم 84 شخصا من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري، ولغاية 29 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبحسب المعطيات الرسمية، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حادث طرق
#إبطن
#حيفا
#عبوة ناسفة

مصرع شخصين وإصابة ثالث بجراح خطيرة في حادث طرق قرب إبطن

مصرع شخصين وإصابة ثالث بجراح خطيرة في حادث طرق قرب إبطن

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