تقرير: اعتقال مشتبهين بضلوعهما بثلاث جرائم قتل في اللد

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، شخصين من مدينة اللد، للاشتباه بضلوعهما في ثلاث جرائم قتل ارتكبت في المدينة على مدار الأعوام الستة الماضية، من بينها جريمة قتل الشابة رباب أبو صيام، التي قتلت أمام أعين أطفالها في ساحة منزل عائلتها، في تموز/ يوليو الماضي.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المعتقلين هما شابان في الثلاثينات من العمر، ومن المتوقع أن يعرضوا يوم غد، الخميس، على محكمة الصلح في ريشون لتسيون، للنظر في تمديد اعتقالهما، بحسب ما أورد موقع "واينت" الإلكتروني نقلا عن مصادر شرطية.

ووفقا للشبهات فإن الجريمة الأولى التي تورط بها المعتقلان هي جريمة إطلاق نار ارتكبت في أيلول/ سبتمبر عام 2016، وراحت ضحيتها امرأة من مدينة اللد، بالإضافة إلى جريمة قبل رباب أبو صيام في تموز/ يوليو الماضي؛ في حين كانت آخر الجرائم تورط بها المعتقلين، بحسب الشبهات، هي جريمة قتل ارتكبت مطلع الشهر الجاري في اللد كذلك.