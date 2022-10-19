مجلس الأمن: اتفاق لبنان وإسرائيل خطوة في طريق الاستقرار

أشاد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، واعتبره "خطوة في مسار الاستقرار بالمنطقة ويسمح بتوزيع منصف لموارد الطاقة بين البلدين"، وذلك في بيان صدر عن الدول الأعضاء في المجلس بعد نحو 8 أيام من إعلان البلدين اتفاقهما حول مسودة الاتفاق.

وجاء في البيان أن "أعضاء مجلس الأمن أشادوا باتفاق لبنان وإسرائيل على إنهاء نزاعهما على الحدود البحرية بينهما وترسيمها بشكل دائم". وأشار البيان إلى أن الاتفاق "يعد خطوة كبيرة ستسهم في استقرار وأمن وازدهار المنطقة، وسيسمح لكلا الطرفين بالاستفادة بشكل منصف من موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط ".

والخميس الماضي، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، عقب مفاوضات غير مباشرة معها لعبت واشنطن دور الوسيط فيها، فيما وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد الاتفاق بـ"التاريخي"، وصادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة وهيئتها الموسعة على الاتفاق وطرحته على الكنيست.

المبعوث الأميركي سيحمل الاتفاق للبنان

هذا وقال كبير المفاوضين اللبنانيين، إلياس بو صعب، الذي يشغل منصب نائب رئيس البرلمان والمكلف رئاسيا بملف ترسيم الحدود، اليوم الأربعاء، إن مبعوث ملف الطاقة الأميركي، آموس هوشستين، سيزور بيروت الأسبوع المقبل حاملا نسخة من الاتفاق ليوقعه مسؤولون لبنانيون.

وأكد بو صعب، في تصريحات لوكالة "رويترز" أن الوسيط الأميركي "جايي الأسبوع المقبل ومعه الاتفاق اللي رح نوقعه". ولم يذكر متى سيتم توقيع الاتفاق.

ويوضح نص الاتفاق المرتقب أن الطرفين أبلغا واشنطن بشكل مستقل بالموافقة على الاتفاق.

ومن المقرر أن ترسل الولايات المتحدة إخطارا بعد ذلك للطرفين بأن الاتفاق دخل حيز التنفيذ ومن ثم ترسل الدولتان إحداثيات ترسيم الحدود الجديدة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق بحضور الوسيط الأميركي وممثل عن الأمم المتحدة في الناقورة، جنوبي لبنان.

وكان الوسيط الأميركي، هوشستين، قد أفاد خلال مشاركته في منتدى استضافه معهد الشرق الأوسط، أمس الثلاثاء، بأنه سيزور المنطقة الأسبوع المقبل دون أن يحدد تواريخ أو وجهات.