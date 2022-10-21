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جسر الزرقاء: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

تاريخ النشر: 21/10/2022 - 23:34

جسر الزرقاء: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة وغير مستقرة من جراء تعرضه لجريمة طعن في بلدة جسر الزرقاء، مساء الجمعة.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 22:28، حول مصاب في حادث عنف بجسر الزرقاء، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة وغير مستقرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتشهد جسر الزرقاء تصاعدا في العنف والجريمة في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة الآخذة بالاستفحال في المجتمع العربي.

وكان آخر الضحايا في جسر الزرقاء الفتى وليد شهاب (14 عاما) الذي توفي، الثلاثاء، متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق نار وهو داخل مطعم في البلدة.

وفي يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قتل الشاب جلال عماش (17 عاما) إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل محل تجاري.

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#جسر الزرقاء
#العنف والجريمة

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