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قلقيلية: استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال

تاريخ النشر: 22/10/2022 - 18:13

قلقيلية: استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

استشهد الشاب رابي عرفة رابي (32 عاما) متأثرا بجروحه الخطيرة إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية، مساء اليوم السبت.

وذكرت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن "شابا مصابا برصاص في الرأس وصل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، ووصفت حالته بالحرجة جدا".

الشهيد رابي عرفة رابي

وأضافت أن "مرافقي الشاب المصاب أفادوا بأن قوات الاحتلال أطلقت النار عليه عند الحاجز العسكري المعروف باسم 109، قرب بلدة النبي الياس، جنوب شرق قلقيلية".

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت لاحق، عن استشهاد الشاب في المستشفى.

وفي مدينة القدس المحتلة، أصيب فتى فلسطيني (16 عاما) بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في ملعب بحي الشيخ جراح، بزعم ضلوعه في عملية طعن وإصابة شخص بجروح وصفت بالخطيرة، اليوم السبت.

وزعمت شرطة الاحتلال، أن الفتى أقدم على طعن عابر سبيل بواسطة سكين، ثم لاذ بالفرار من المكان.

وادعت أن عناصرها طاردوا الفتى حيث عثر عليه وبحوزته غرضا بيده قرب حي الشيخ جراح، وأطلق أحد عناصرها النار عليه بادعاء أنه "شكّل خطرا" على حياته.

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#قلقيلية
#قوات الاحتلال

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