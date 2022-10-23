محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض ناصر أبو حميد

رفضت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة اللد اليوم، الأحد، طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، للمرة الثانية على الرغم من تدهور حالته الصحية.

وأفاد نادي الأسير في بيان مقتضب له، بأن "هذا القرار هو الثاني الذي يصدر عن قضاء الاحتلال، ويتم رفض طلب الإفراج المبكر عنه، رغم وضعه الصحي الحرج جدا".

وكان محامي الأسير أبو حميد قد تقدم بطلب للنظر في الإفراج عنه، علمًا أن المسار القانوني يأتي في إطار استنفاد كافة المحاولات التي يمكن أن تؤدي إلى الإفراج عن الأسير أبو حميد، رغم أن التجارب السابقة أثبتت مدى تعنت وتطرف الاحتلال في هذه القضايا ورفضه الإفراج عن حالة كحالة أبو حميد.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، في وقت سابق إن "اللجنة الخاصة بالنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد، والذي يعاني تدهورا كبيرا في وضعه الصحي، عقدت بطلب قدمه محاميه استنادا إلى التقرير الطبي النهائي الذي صدر عن مستشفى ’أساف هروفيه’ الإسرائيلي، والذي أوصى فيه الأطباء بالإفراج عنه في أيامه الأخيرة، لكنها لم تتخذ قرارا بعد".

وتعرض الأسير أبو حميد لجريمة الإهمال الطبي "القتل البطيء" على مدار سنوات، وبدأ وضعه الصحي في تراجع واضح بشهر آب/أغسطس العام الماضي، وفي حينه جرى الكشف المتأخر عن إصابته بسرطان في الرئة من جراء مماطلة إدارة سجون الاحتلال في إجراء فحوصات طبية له، إلى أن وصل اليوم إلى مرحلة صحية حرجة.

وكان أبو حميد قد رفض مقترحا تقدم به محاميه لطلب "عفو" من رئيس حكومة الاحتلال، في سبيل الإفراج عنه.

وتعرض أبو حميد للاعتقال الأول وذلك قبل انتفاضة عام 1987، وأمضى أربعة أشهر، وأعيد اعتقاله مجددا وحكم عليه الاحتلال بالسجن عامين ونصف، وأفرج عنه ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد، أمضى من حكمه أربع سنوات حيث جرى الإفراج عنه مع الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات، وأعيد اعتقاله عام 1996 وأمضى ثلاث سنوات.

وإلى جانب أبو حميد، يقضي أربعة أشقاء له أحكاما بالسجن المؤبد، ثلاثة منهم اعتقلوا معه إبان انتفاضة الأقصى، وهم: نصر، ومحمد، وشريف، وشقيق رابع اعتقل عام 2018 وهو إسلام والذي يواجه كذلك حكما بالسجن المؤبد، و8 سنوات، وشقيقهم الشهيد عبد المنعم أبو حميد الذي ارتقى عام 1994، وتعرض منزل عائلته للهدم خمس مرات وكان آخرها عام 2019.

يشار إلى أن نحو 600 أسير من المرضى في سجون الاحتلال، من بينهم 23 أسيرا يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة.