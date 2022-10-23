6 إصابات متفاوتة الخطورة في إطلاق نار بعرّابة

أُصيب 6 أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة، إثر تعرّضهم لإطلاق نار، في جريمة ارتُكبت في مدينة عرابة، قبيل انتصاف ليل الأحد.

وجاء في التفاصيل أنّ شخصا قد أطلق النار صوب 6 أشخاص شمالي عرابة، وتحديدا في الشارع المؤدي إلى وادي سلامة المجاورة.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى المكان، بأن الجريمة ارتُكبت في المنطقة الصناعية في المدينة.

وأوضح أنها أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بجراح، مشيرا إلى أنّ شخصين من المصابين، هما في الثلاثينات من عمريهما، وقد أُصيبا بجراح خطيرة، فيما أُصيب آخر بجراح وُصفت بالطفيفة.

وذكر الطاقم في بيانه أنه نقلَ 3 من المصابين الستة إلى مشفيَي "زيف" في صفد و"بوريا" في طبرية، لاستكمال تلقي العلاج.

من المكان

كما أشار الطاقم الطبيّ إلى أن طاقما طبيًّا آخر، نقل 3 مصابين آخرين من المكان، لاستكمال تلقي العلاج في المشافي، ليصبح العدد الكليّ للمصابين 6.

وذكرت مصادر محلية أن مرتكب الجريمة فرّ من المكان بعيد ارتكابها، ليُعثَر بعد وقت وجيز على مركبة مشتعلة بالقرب من مفرق الرامة.

أثناء نقل أحد المصابين بإطلاق النار في عرابة في جريمة أسفرت عن إصابة 5 آخرين

الخبر كاملا: https://t.co/xfRuqlGwbO pic.twitter.com/xPrMTvxXML — موقع عرب 48 (@arab48website) October 23, 2022

وفي الرابع عشر من الشهر الجاري، قُتل الشاب يوسف صالح عفوني عاصلة، وهو في الثلاثينيات من عمره، إثر إصابته بالرصاص في جريمة ارتُكبت في المدينة كذلك.

88 قتيلا منذ مطلع العام

هذا وقد بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 88 قتيلا بينهم 11 امرأة، علمًا بأن حصيلة الضحايا في العام الماضي بلغت 111 ضحية بينها 16 امرأة.

واقتُرفت هذه الجرائم، إلى جانب سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل المتفشية في البلدات العربية، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة إلى القضاء.