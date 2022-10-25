إصابة مستوطن في عملية طعن قرب قلقيلية

أصيب مستوطن في عملية طعن نفذ في قرية الفندق الفلسطينية شرق مدينة قلقيلية، في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء.

وقال جيش الاحتلال إن فلسطينيا طعن مستوطنا وانسحب من المكان، ولفتت الطواقم الطبية الإسرائيلية إلى أن إصابة المستوطن تترواح بين طفيفة ومتوسطة.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن طواقم طبية تابعة له قدمت علاجا أوليا للمصاب ونقلته إلى المستشفى بينما كان واعيا، وأضاف جيش الاحتلال أن قواته شرعت في عمليات بحث عن المنفذ.

وأصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، الثلاثاء، برصاصه الحي، عددا من الشبان الفلسطينيين، خلال مواجهات شهدتها عدة مناطق بالضفة الغربية، كما هدم الاحتلال منزلا قيد الإنشاء جنوبي الضفة، في حين حملت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل مسؤولية "التصعيد الخطير".

والثلاثاء، عمّ الإضراب مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، حيث غادر الطلبة مدارسهم، استجابة لدعوة من الفصائل السياسية، احتجاجا على عدوان الاحتلال على مدينة نابلس الذي أدى إلى استشهاد خمسة شبان فلسطينيين وإصابة أكثر من 20.

وشهداء نابلس وهم مشعل زاهي أحمد بغدادي (27 سنة) وحمدي صبيح رمزي قيم (30 سنة) وعلي خالد عمر عنتر (26 سنة) وحمدي محمد صبري حامد شرف (35 سنة) ووديع صبيح الحوح (31 سنة).

وعقب عدوان الاحتلال على نابلس، جرت مسيرات تضامنية ومواجهات في مناطق أخرى أسفرت عن مقتل الشاب قصي التميمي بعد إصابته برصاصة في الصدر في قرية النبي صالح قرب رام الله.

وأعلنت "القوى الوطنية والإسلامية" في محافظات الضفة "الإضراب الشامل في كافة مناحي الحياة" والتصعيد الشامل مع جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين على كافة نقاط التماس" احتجاجا على مقتل الفلسطينيين الستة.