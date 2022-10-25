نابلس: شهيدان و14 إصابة برصاص الاحتلال

استشهد شابان فلسطينيان، إثر اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بعد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، وأصيب أكثر من 14 شخصا إثر اشتباك مسلّح دار بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال.

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وقال شهود عيان إن قوات كبيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس من عدة مداخل، وأوضح الشهود أنه سمع أصوات إطلاق نار وتفجيرات في البلدة القديمة من نابلس، فيما أكدت المصادر اقتحام قوات الاحتلال عدة أحياء بالبلدة القديمة من المدينة، وحاصرت أحد المباني في حارة الياسمينة وقصفته بصواريخ.

شهيدان ومصابون خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس



للتفاصيل: https://t.co/pkEhU9K5LO pic.twitter.com/AU8zRKa5HG — موقع عرب 48 (@arab48website) October 24, 2022

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين وإصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة برصاص الاحتلال في نابلس، بينها إصابتان بحالة خطرة وإصابة بحالة متوسطة. ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى البلة القديمة ونقل الجرحى الذين سقطوا خلال العدوان على المدينة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، احمد جبريل، إن الطواقم الطبية تعاملت مع شهيدين و14 إصابة بالرصاص الحي بينها اصابتان خطيرتان وتم نقلها إلى مستشفى رفيديا والمستشفى العربي بنابلس.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان "تعمل قوات الأمن حاليا في منطقة مدينة نابلس".

جانب من الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال في #نابلس



للتفاصيل: https://t.co/pkEhU9rWxG pic.twitter.com/sJ4sXPmpZ2 — موقع عرب 48 (@arab48website) October 24, 2022

ولليوم الرابع عشر، تعيش مدينة نابلس ومخيماتها تحت حصار مشدد فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب مقتل أحد جنوده الأسبوع الماضي، في عملية نفذها مقاتل في مجموعة "عرين الأسود".

وظهرت مجموعات "عرين الأسود" علنًا في عرضٍ عسكريّ مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي في البلدة القديمة في نابلس، وينتمي أفرادها لمختلف الفصائل الفلسطينية وحدهم السلاح الموجه نحو الاحتلال الإسرائيلي، ويتخذون من البلدة القديمة في نابلس مقرا لهم.

وتؤكد مصادر مقربة من "عرين الأسود" تحدث لوسائل إعلام فلسطينية، أن "المجموعة ترفض أي مساومة لحلها من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وترى بأنها وجدت لكي تقاتل".

ونفذ مقاتلو المجموعة عدة عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، أبرزها في الـ 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حين نفذت 5 عمليات إطلاق نار أسفرت عن مقتل جندي في جيش الاحتلال وإصابة آخرين.