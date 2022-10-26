العثور على جثة مصطفى مطلق من جلجولية بالقرب من قلقيلية

عُثر، صباح اليوم الأربعاء، على جثة الشاب مصطفى مطلق (18 عاما) من قرية جلجولية في منطقة المشاتل جنوب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية أن "طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان لم يكن أمامها سوى الإعلان عن وفاة الشاب، بعد أن تأكدت من أنه فارق الحياة".

وأفادت مصادر فلسطينية أن "الشاب لقي مصرعه إثر تعرضه لعيار ناري، على ما يبدو، وهو من سكان إحدى البلدات العربية في أراضي 48".

ولم تكشف خلفية وأسباب الوفاة لغاية الآن.