جسر الزرقاء: مصابان أحدهما فتى بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أصيب فتى (12 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة وشاب (25 عاما) بجروح متوسطة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء، مساء الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن الطفل المصاب تواجد في ساحة منزل وأصيب إثر إطلاق نار في وسط البلدة بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب الذي كانت في ساحته خيمة الاعتصام احتجاجا على الجريمة المتفشية في البلدة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 20:04، حول مصابين في حادث عنف بجسر الزرقاء، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لهما إذ عانى فتى من جروح خطيرة وغير مستقرة بينما شاب عانى جروحا متوسطة".

وذكر المضمد، مراد جربان، أن "المصابين كانا بوعيهما وعانيا جروحا في جسديهما، وعلى الفور قدمنا لهما العلاجات الأولية حيث وصفت حالة الفتى بغير المستقرة والشاب بحالة متوسطة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتشهد جسر الزرقاء ازديادا في أحداث العنف وجرائم القتل في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة المستفحلة في المجتمع العربي.