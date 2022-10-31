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دير الأسد: إصابة خطيرة لعامل سقط من علو

تاريخ النشر: 31/10/2022 - 08:43

دير الأسد: إصابة خطيرة لعامل سقط من علو
منظر عام في دير الأسد (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخص، في الأربعينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من علو خلال عمله في بلدة دير الأسد بمنطقة الشاغور، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 08:11، حول سقوط عامل من علو 3 طوابق خلال عمله في دير الأسد، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وقال المضمد، حسين أسدي، إنه "مع وصولنا إلى مكان الحادث رأينا العامل يعاني من إصابة خطيرة في الرأس، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية وقد وصفت حالته بالمستقرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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#حوادث العمل
#دير الأسد

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