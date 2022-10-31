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هجمات صاروخية روسية على البنى التحتية بأوكرانيا

تاريخ النشر: 31/10/2022 - 08:43

هجمات صاروخية روسية على البنى التحتية بأوكرانيا
القوات الروسية تجدد قصفها لكييف (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن "هجوما روسيا كثيفا" يجرى على منشآت للطاقة في مناطق أوكرانية عدة بعد يومين على هجوم استهدف الأسطول الروسي في القرم نسبته موسكو إلى كييف بمساعدة لندن.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموتشنكو "الروس شنوا مجددا هجوما كثيفا على منشآت الطاقة في عدد من المناطق. اسقطت الدفاعات الجوية بعض الصواريخ فيما أصاب البعض الآخر الهدف".

وسمع دوي انفجارات عدة صباح اليوم الإثنين، في كييف بعد ثلاثة أيام على هجوم على الأسطول الروسي في القرم حملت موسكو مسؤوليته لأوكرانيا بمساعدة لندن.

وانقطع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء في كييف "بعد ضربات روسية" على العاصمة الأوكرانية على ما أفاد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.

وأوضح في رسالة عبر تلغرام "جزء من كييف محروم من الكهرباء وبعض المناطق من المياه إثر ضربات روسية".

وقالت مصادر رسمية أوكرانية إن روسيا هاجمت منشآت البنية التحتية في عدد من مقاطعات البلاد من بينها العاصمة كييف، في حين قالت أنقرة إن روسيا ما تزال في مركز التنسيق المشترك الخاص باتفاق تصدير الحبوب في إسطنبول.

وأضافت المصادر أن الهجمات الصاروخية استهدفت كييف وخاركيف وفينيتسا وتشيركاسي وزاباروجيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صد محاولات هجوم أوكرانية في خيرسون وخاركيف ولوغانسك. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية سيطرت على مرتفعات ونقاط مهيمنة جنوبيّ دونيتسك؛ كما دمرت مستودعاً للذخائر وأسلحة مدفعية وقاذفة صواريخ في ميكولايف.

وكانت العاصمة استُهدفت في 10 و17 تشرين الأول/أكتوبر بمسيرات روسية إيرانية الصنع.

وطالت الضربات منشآت الطاقة في كييف، متسببة بانقطاع التيار الكهربائي في الأيام الأخيرة.

وكان هجوم بطائرات مسيرة استهدف صباح السبت، سفنا عسكرية ومدنية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود المنتشر في خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وفي أعقاب الهجوم، علقت روسيا الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، الحيوية لإمدادات الغذاء في العالم.

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#الحرب العالمية الثالثة
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