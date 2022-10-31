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مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين بحادث طرق قرب "أريئيل"

تاريخ النشر: 31/10/2022 - 13:32

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين بحادث طرق قرب "أريئيل"
مكان حادث الطرق على شارع 60 (الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقيت سيدة مصرعها جراء حادث طرق وقع، اليوم الإثنين، على شارع رقم 60 قرب مستوطنة "أريئيل" بمساره باتجاه نابلس، فيما أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة بين المتوسطة والخطيرة، حيث قدمت لهم الإسعافات الميدانية ونقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 60 بالضفة الغربية قرب مستوطنة "أريئيل"، وعلى الفور هرعت طواقم طبية إلى المكان وأقرت وفاة سيدة في الثلاثينيات من عمرها بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها تأثرا بإصابتها الخطيرة جدا.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاج إلى طفلة (8 سنوات) ونقلتها على وجه السرعة إلى المستشفى وهي بحالة خطيرة لاستكمال العلاج، فيما وصفت جراح 3 أشخاص بالمتوسطة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث الذي وقع على مفترق طرق على شارع 60، قرب مستوطنة "أريئيل"، حيث نجم الحادث عن تصادم بين شاحنة ومركبتين، دون أن تحدد أسباب الحادث ورجحت أن يكون ذلك بسبب عدم الحيطة والحذر.

وصباح اليوم الإثنين، لقي سائق دراجة نارية في الخمسينيات من عمره، مصرعه جراء حادث طرق وقع بالقرب من مدينة بيتح تكفا.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 281 شخصا، بينهم 94 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري ولغاية 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

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