عرعرة النقب: إضراب شامل للمؤسسات التعليميّة الخميس إثر إصابة طفل برصاص الشرطة

أعلن المجلس المحلي في عرعرة النقب، مساء اليوم الأربعاء، إضراب كافّة المؤسسات التعليميّة في القرية بشكل شامل، غدا الخميس، إثر إصابة طفل برصاص الشرطة.

وأُصيب طفل يبلغ من العمر 12 عاما، برصاص عنصر شرطة إسرائيليّ، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء. وذكرت الشرطة في بيان مقتضب أن الطفل "أُصيب بجروح بين متوسطة وخطيرة، وتطلَّب رعايةً طبية"، إثر إصابته برصاص شرطي أطلق النار، بعد أن "شكّل سائقو مركبات في عرعرة النقب، قادوا بشكل متهوّر، خطرا على شرطي"، بحسب زعمها.

وعقد المجلس المحلي في عرعرة النقب، مساء اليوم الأربعاء جلسة طارئة لبحث "إطلاق النار من قبل شرطي باتجاه الطالب عيسى الطلقات، والذي أُصيب بإصابة بالغة في العنق"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن المجلس.

وذكر البيان أنه "شارك في الجلسة رئيس المجلس المحلي، نايف أبو عرار، وأعضاء المجلس المحلي، ومدراء أقسام، ولفيف من الأهالي، ونائب مدير مركز شرطة عرعرة النقب، والشرطة الجماهيرية".

وأفاد البيان بأن رئيس المجلس، نايف أبو عرار "أعلن في نهاية الاجتماع عن إضراب شامل يوم غد الخميس الموافق 3.11.2022 في كافة المؤسسات التعليمة في القرية، والمجلس المحلي، تنديدا واستنكارا لهذا العمل المشين".

ووفق البيان، "تقرَّر كذلك تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل، قبالة مركز الشرطة في القرية الساعة العاشرة صباحا".

وأضاف البيان أنه "طالب الحضور بتحقيق (قسم التحقيق مع أفراد الشرطة ’ماحاش’) في الحادث، وإنزال أقصى العقوبات ضد الشرطي المتورط بإطلاق النار؛ كما تقرر خطوات احتجاجية مستقبلية اسنكارا وتنديدا بخفة يد الشرطة على الزناد، وتعاملها مع الأهل".