شهيد برصاص الاحتلال قرب القدس

استشهد داود محمود خليل ريان (42 عاما)، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت دقو قضاء القدس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد داود ريان، الذي أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب اقتحامها بلدة بيت دقو.

وأمس الأربعاء، استشهد حباس عبد الحفيظ ريان (58 عاما)، من بلدة بيت دقو، بعد تنفيذه عملية دهس قرب رام الله، أسفرت عن إصابة ضابط إسرائيلي بجراح خطيرة.

وباستشهاد داود ريان من بيت دقو، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام في فلسطين إلى 190 شهيدا، منهم 138 من الضفة والقدس المحتلتين، و52 شهيدا في قطاع غزة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث سجل مركز معلومات فلسطين "معطى" 1999 عملا مقاوما، بما يعادل ضعف ما تم رصده خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتنوعت أعمال المقاومة ما بين عمليات إطلاق نار وعمليات دهس وطعن وزرع عبوات ناسفة وإلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة على مجموعات المستوطنين وقوات الاحتلال، والتي أسفرت في مجموعها عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح 81 آخرين بجراح مختلفة.