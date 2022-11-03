  2. فلسطينيات
  3. أخبار

شهيد برصاص الاحتلال قرب القدس

تاريخ النشر: 03/11/2022 - 06:13

شهيد برصاص الاحتلال قرب القدس
اقتحامات ليلية بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

استشهد داود محمود خليل ريان (42 عاما)، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت دقو قضاء القدس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد داود ريان، الذي أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب اقتحامها بلدة بيت دقو.

وأمس الأربعاء، استشهد حباس عبد الحفيظ ريان (58 عاما)، من بلدة بيت دقو، بعد تنفيذه عملية دهس قرب رام الله، أسفرت عن إصابة ضابط إسرائيلي بجراح خطيرة.

وباستشهاد داود ريان من بيت دقو، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام في فلسطين إلى 190 شهيدا، منهم 138 من الضفة والقدس المحتلتين، و52 شهيدا في قطاع غزة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث سجل مركز معلومات فلسطين "معطى" 1999 عملا مقاوما، بما يعادل ضعف ما تم رصده خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتنوعت أعمال المقاومة ما بين عمليات إطلاق نار وعمليات دهس وطعن وزرع عبوات ناسفة وإلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة على مجموعات المستوطنين وقوات الاحتلال، والتي أسفرت في مجموعها عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح 81 آخرين بجراح مختلفة.

بودكاست عرب 48

#القدس
#بيت دقو
#شهيد
#الاحتلال
#داود ريان

حوارات

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جامعة بيرزيت تطالب بالإفراج عن طلبتها المعتقلين لدى السلطة: انتهاك حريّة العمل السياسيّ
جامعة بيرزيت تطالب بالإفراج عن طلبتها المعتقلين لدى السلطة: انتهاك حريّة العمل السياسيّ

2022-11-02

قلق فلسطيني بعد فوز نتنياهو: تمهيد لتصعيد الصراع
قلق فلسطيني بعد فوز نتنياهو: تمهيد لتصعيد الصراع

2022-11-02

العليا ترفض الإفراج عن الأسير المريض أبو حميد
العليا ترفض الإفراج عن الأسير المريض أبو حميد

2022-11-02

الأكثر قراءة

نتائج العينات الانتخابية: معسكر نتنياهو يحصل على 62 مقعدا

نتائج العينات الانتخابية: معسكر نتنياهو يحصل على 62 مقعدا

2022-11-02

"نتنياهو رئيس حكومة بن غفير": كيف سيوزع الحقائب الوزارية؟

2022-11-02
شهيد وإصابة ضابط للاحتلال بعملية دهس قرب رام الله

شهيد وإصابة ضابط للاحتلال بعملية دهس قرب رام الله

2022-11-02
اشتيّة: صعود اليمين المتطرّف في انتخابات الكنيست نتيجة طبيعية لتنامي العنصرية تجاه الفلسطينيين

اشتيّة: صعود اليمين المتطرّف في انتخابات الكنيست نتيجة طبيعية لتنامي العنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-11-02
القمة العربيّة في الجزائر: تبون يدعو لتشكيل لجنة عربيّة لمنح فلسطين عضويّة أمميّة كاملة

القمة العربيّة في الجزائر: تبون يدعو لتشكيل لجنة عربيّة لمنح فلسطين عضويّة أمميّة كاملة

2022-11-02