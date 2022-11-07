الطيبة: مقتل شاب وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار

قتل الشاب سند الشيخ علي مصاروة (30 عاما) وأصيب آخر بجروح طفيفة، من جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في مدينة الطيبة، مساء اليوم، الإثنين.

ضحية جريمة القتل، سند الشيخ علي مصاروة

وأفاد مراسل "عرب 48" بأن جريمة إطلاق النار ارتُكبت بالقرب من مسجد "خالد بن الوليد" في المدينة، مشيرا إلى أن إطلاق النار سبقه مطاردة بين سيارتين، تخللها إطلاق رصاص، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، العلاج الطبيّ للمصابين، اللذين نُقلا إلى مشفى "مئير" في كفار سابا، لاستكمال تلقي العلاج.

من المكان، بعيد ارتكاب الجريمة ("عرب 48")

ووصلت عناصر من الشرطة إلى المكان، فيما لم تبلّغ عن اعتقال أيّ شخص على صلة بالجريمة.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب شاب من الطيبة بجروح وصفت بأنها متوسطة، جراء تعرضه لإطلاق نار في حي الشل بالمدينة، صباحا.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الشاب أصيب في منطقة البطن عن طريق الخطأ، حين أطلق النار تجاه منزل في الحي المذكور.

("عرب 48")

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة للقضاء.