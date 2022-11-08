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إصابة خطيرة لمسن في حريق بسخنين

تاريخ النشر: 08/11/2022 - 14:35

إصابة خطيرة لمسن في حريق بسخنين
سخنين، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب مسن ثمانيني بحروق خطيرة إثر حريق شب في مدينة سخنين، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز المعلومات 101 في نجمة داود الحمراء بمنطقة 'آشير' تلقى بلاغا، الساعة 13:28، حول حريق في سخنين. وقدم مسعفون ومضمدون العلاج الطبي الأولي لرجل يبلغ نحو 80 عاما، وهو بحالة خطيرة إثر إصابته بحروق في كافة أنحاء جسمه. وجرى نقله بطائرة عامودية تابعة لنجمة داود الحمراء".

وجاء في وقت لاحق، أن شابا يبلغ 29 عاما، أصيب إثر استنشاقه للدخان المنبعث من الحريق، وحالته طفيفة، وجرى نقله إلى المركز الطبي للجليل في مدينة نهريا، لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.

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#حرائق
#سخنين
#ضحايا الحرائق

إصابة خطيرة لمسن في حريق بسخنين

إصابة خطيرة لمسن في حريق بسخنين

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