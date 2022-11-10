لبنان: البرلمان يفشل للمرة الخامسة في انتخاب رئيس خلفا لعون

فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة الخامسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس ميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وحدّد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه برّي، الخميس المقبل موعدا لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "عملية فرز الاصوات في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية انتهت، وقد سجل للنائب ميشال معوض 44 صوتا، ونالت الورقة البيضاء 47 صوتا، وعصام خليفة 6 أصوات. وكانت ورقة حملت اسم ’الخطة ب’، وزياد حايك صوتا واحدا، وزياد بارود صوتا واحدا، و’لبنان الجديد’ 7 أصوات، و’لأجل لبنان’ صوتا واحدا. , واعتُبرت ورقة ملغاةً".

ومنذ نهاية أيلول/ سبتمبر، فشل البرلمان أربع مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع عدم وجود أي فريق في مجلس النواب يملك أكثرية تخوله باختيار رئيس.

وبحسب المادة 49 من الدستور يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين أي 86 نائبا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة في الدورات التالية، على أن يكون نصاب حضور هذه الدورات، سواء الأولى أو الثانية، 86 نائبا.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي، أخفق مجلس النواب اللبناني ي انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفا لميشال عون.

وسبق وأن أخفق البرلمان، يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في انتخاب رئيس للجمهورية خلال جلسة حضرها 119 نائبا من أصل 128.

وتدوم فترة ولاية الرئيس 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.

ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، إذ يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني، بشرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.