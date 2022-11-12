رهط: تفكيك مواد مصنعة لعبوة ناسفة في مدرسة

فككت الشرطة الإسرائيلية اليوم، السبت، جسما مشبوها عثر عليه داخل مدرسة في حارة 26 بمدينة رهط، بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وجاء في بيان لها، أن "عناصر شرطة وخبير متفجرات عالجوا جسما مشبوها عثر عليه على يد أولاد داخل مدرسة في رهط".

وفكك خبير المتفجرات الجسم المشبوه الذي اتضح أنه عبارة عن مواد مصنعة لعبوة ناسفة؛ حسب ما ورد في بيان الشرطة.

ولم يبلغ عن تسجيل أضرار أو وقوع إصابات في المكان.

وفي سياق متصل، انفجرت منتصف الأسبوع الجاري عبوة ناسفة في منزل لعائلة الجعار في الحارة نفسها (حارة 26) برهط، وسمع عدد من الأهالي دوي الانفجار عن بعد.

وأسفر الاعتداء حينها عن أضرار فادحة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية.