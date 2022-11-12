مصر: مصرع 19 شخصا إثر سقوط حافلة بنهر النيل

لقى 19 شخصا مصرعهم وأصيب 6 آخرون ، اليوم السبت، إثر سقوط حافلة بأحد ترع نهر النيل شمالي مصر.

وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، بـسقوط حافلة بترعة البوهية بمحافظة الدقهلية عندما اختلت عجلة القيادة في يد السائق".

وعقب وقوع الحادث انتقلت قوات الإنقاذ لمكان الحادث وبدأت في انتشال "جثامين الضحايا والمصابين، ونقلهما لمستشفيين حكوميين"، وفق المصدر ذاته.

وأسفر الحادث عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 6 آخرين، بحسب الصحيفة.

ووصلت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتبين مصرع 19 شخصا، ونجحوا بإنقاذ 6 آخرين من ركاب الحافلة، وما زالت جهود قوات الإنقاذ مستمرة للبحث عن ضحايا آخرين.

وأكد شهود عيان، أن الحادث وقع أمام قرية منشأة عبد النبي بالقرب من قرية الديرس، وأمام قرية منشأة عبد النبي وسقطت الحافلة به وكان به ركاب في مياه الترعة، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.