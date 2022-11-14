مقتل ثلاثة من فريق كرة القدم بجامعة فرجينيا الأميركيّة في إطلاق نار

قُتِل 3 أشخاص، من جرّاء تعرّضهم لإطلاق نار في عملية استهدفت فريقا لكرة القدم بجامعة "فرجينيا" الأميركية، مساء اليوم الإثنين، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأفادت الوكالة بأن إطلاق النار نُفِّذ في حافلة مليئة بطلاب عائدين من رحلة إلى العاصمة واشنطن.

من المكان، بعيد إطلاق النار ("أ ب")

وقال مدير الجامعة، جيم ريان، في تصريحات صحافية، اليوم، إن الطلاب الضحايا "أعضاء في فريق كرة القدم بالجامعة"، وقد قُتلوا داخل حرم الجماعة، بينما كانت الحافلة تصطف في مكانها المخصص، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

مقتل ثلاثة من فريق كرة القدم بجامعة #فرجينيا الأميركية في إطلاق نار



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وأضاف أن إطلاق النار تسبب في إصابة طالبين آخرين، أحدهما في حالة حرجة.

من جهتها، حددت الشرطة هوية المشتبه به، وقالت إنه يدعى كريستوفر جونز (22 عاما)، وهو طالب في جامعة فرجينيا، ومسجل في موقعها الإلكتروني بأنه كان عضوا في فريق كرة قدم الجامعة في عام 2018.

("أ ب")

يذكر أنه تم إلقاء القبض على المتهم، وتبحث الشرطة في دوافع ارتكابه للجريمة.