مصرع 21 شخصا بينهم أطفال في حريق ببناية سكنية في غزة

لقي 21 شخصا، بينهم أطفال ونساء، مصارعهم، وأصيب آخرون، مساء اليوم، الخميس، في حريق اندلع في بناية سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وكشفت التحقيقات الأولية عن كميات كبيرة من البنزين مخزنة داخل المنزل، ما أدى لاندلاع الحريق "بشكل هائل".

وأكد الدفاع المدني في غزة، في بيان، إنه "تم انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع".

من جانبه، قال مدير مستشفى الأندونيسي، صلاح أبو ليلى، وصول "21 جثة متفحمة على الأقل نتيجة حريق في بناية لعائلة أبو ريا في جباليا"، فيما أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الحداد العام، الجمعة، وتنكيس الأعلام حدادًا على أرواح ضحايا الحريق في جباليا.

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وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، في بيان، أن طواقم الدفاع المدني "انتهت من إخماد الحريق الذي اندلع في بناية بمخيم جباليا" مبينا أن التحقيقات الأولية تشير إلى "جود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، ما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة".

وأفاد شهود عيان بأن حريقا كبيرا اندلع في عمارة سكنية في مخيم جباليا؛ ولفتت مصادر محلية إلى أن الحريق اندلع أثناء احتفال لعائلة تقطن في شقة بالأدوار العلوية للمبنى. وقال شهود إنهم سمعوا صراخا لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الضحايا لتقديم المساعدة لهم بسبب شدة الحريق.

وشددت وزارة الداخلية في غزة، على أنه "لا زالت قوات الشرطة والدفاع المدني وطواقم الأدلة الجنائية تواصل متابعتها وتحقيقاتها في هذا الحادث الأليم".

وأعلنت طواقم الدفاع المدني في غزة أنها تمكنت "من التعامل مع الحدث وإخماد الحريق، وجاري إتمام عمليات البحث، ومازالت طواقم التحقيق تبحث عن أسباب الحريق والعدد النهائي للضحايا".

وقال مسؤل في جهاز الدفاع المدني في غزة وصل إلى مكان الحريق، في حديث للصحافيين، "انتشلنا جثثا كثيرة ونقلنا مصابين إلى مستشفى الأندونيسي" موضحا أن الدفاع المدني "بذل جهودا جبارة لإخماد الحريق لكن إمكاناتنا متواضعة جدا".

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وأوضح ناطق باسم الدفاع المدني، تحدث لوسائل إعلام محلية، أن "الحريق اندلع داخل شقة سكنية واحدة في بناية مكونة من عدة طوابق، والسبب مازال غير معروف حتى الآن".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا")، نقلا عن مصادر محلية، أن "عددا من الضحايا والمصابين تم إخراجهم من داخل المبنى، وتم نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة".

وأكدت أن "الحريق التهم أجزاء واسعة من المبنى السكني وتسبب بعدد من الوفيات والإصابات، وأن المواطنين وطواقم الدفاع المدني يحاولون إخماد الحريق".

وكان البزم، قد أفاد في بيان، بأن "قواتا كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في إحدى البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة، ووجود عدد من الوفيات والإصابات".

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من جانبه، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة على "تويتر"، أن السلطة الفلسطينية طالبت "الجانب الإسرائيلي بفتح معبر إيرز (بيت حانون) لنقل الحالات الخطيرة من أجل علاجها خارج قطاع غزة إذا تطلب الأمر".

وأوعز رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مساء الخميس، بـ"تقديم المساعدة العاجلة" لعائلات ضحايا الحريق الذي اندلع في مخيم جباليا، كما أوعز لوزارة الصحة "بسرعة تقديم العلاج للمصابين، وتكليف جميع الوزارات للقيام بكل جهد ممكن لتقديم المساعدة بمعالجة تداعيات الحريق المفجع".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة، يوم حداد وطني على أرواح الضحايا، تنكس فيه الأعلام على المؤسسات الرسمية كافة. وذلك وفق بيان صدر عن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ونعى البيان "ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة مساء اليوم الخميس، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم وأبناء شعبنا الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".

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وأضاف أن عباس "وصف ما حدث بالفاجعة الوطنية، ووجه كافة الجهات المسؤولة لتوفير كل الإمكانيات من أجل مساعدة عائلات الضحايا والتخفيف عنهم".

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، الحداد الوطني غدا الجمعة، على أرواح الضحايا الذين قضوا في معسكر جباليا. ودعت في بيان لها، الفلسطينيين في قطاع غزة "للمشاركة في تشييع جنازات الضحايا التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة".

بدوره، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عبر حسابه على تويتر: "تلقيت ببالغ الأسى والألم نبأ مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة عدد كبير من الجرحى في حريق اندلع بمبنى سكني في مخيم جباليا بغزة". وأضاف: "أتقدم بأحر التعازي لأسر وأقارب وأصدقاء الذين لقوا حتفهم في الحادث؛ والحكومة والشعب الفلسطيني. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".