مونديال قطر: انسحاب السنغالي ساديو ماني بسبب الإصابة

قرر المهاجم السنغالي، ساديو ماني، الانسحاب من تشكيلة بلاده المشاركة في منافسات كأس العالم في قطر، بسبب إصابته في ساقه اليمن، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، عن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، مساء اليوم، الخميس.

وأعلن طبيب المنتخب السنغالي، مانويل ألفونسو، في حساب "أسود التيرانغا" على "تويتر"، أنه "للأسف، أظهر فحص الرنين المغناطيسي اليوم (الخميس) أن تطوّر (التعافي) ليس ملائمًا كما كنا نعتقد".

وأضاف "نحن مضطرون آسفين لإعلان انسحاب ساديو من كأس العالم". وأوضح الطبيب أن "تدخلًا جراحيًا سيُحدّد قريبًا" لنجم ليفربول الإنكليزي السابق وبايرن ميونيخ الألماني الحالي.

وكانت مشاركة مانيه في التشكيلة المونديالية محلّ شك مع بطلة أفريقيا، منذ خروجه مصابًا في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى في الدقيقة الحادية والعشرين خلال فوز فريقه البافاري على فيردر بريمن (6-1) في الدوري الألماني لكرة القدم، في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ماني عقب الإصابة (Getty Images)

رغم ذلك، ضمّه المدرب أليو سيسي، المهاجم البالغ من العمر 30 عاما إلى تشكيلة السنغال المكونة من 26 لاعبا لكأس العالم، على أمل تعافي أفضل لاعب أفريقي ووصيف الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وراء الفرنسي كريم بنزيمة.

وكان مدرب السنغال، سيسي، قد أعلن أن ماني، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم هذا العام، لا يحتاج لجراحة لكن آماله في اللعب أمام هولندا في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر "تبدو ضعيفة".

وقال المسؤول في الاتحاد السنغالي، عبدولاي سو، إنه "سيتعين علينا خوض المباريات الأولى في غياب ساديو ومحاولة الفوز لأن الفريق يملك 25 لاعبا آخر. وأضاف "لم يكن أحد يريد ذلك لكن هذا ما حدث لنا".

ويواجه منتخب السنغال أيضا قطر صاحبة الضيافة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، والإكوادور في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، في المجموعة الأولى لكأس العالم.