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مصرع شخص في حادث طرق بالقرب من طبرية

تاريخ النشر: 21/11/2022 - 09:42

مصرع شخص في حادث طرق بالقرب من طبرية
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي شخص مصرعه في حادث طرق وقع صباح اليوم، الإثنين، بالقرب من مدينة طبرية.

وفي التفاصيل، لقي رجل يبلغ 60 عاما، مصرعه متأثرا بإصابته بجروح وصفت بأنها حرجة جراء حادث طرق وقع بين سيارة وشاحنة على شارع 77 بالقرب من المنطقة الصناعية "كدمات هجليل" بالقرب من طبرية.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب في المكان، ونقلته وهو فاقد للوعي وحالته خطيرة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، لكنه فارق الحياة، وأعلن الأطباء عن وفاته .

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 310 أشخاص، بينهم 104 من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#حوادث الطرق
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#ضحايا الحوادث
#طبرية

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