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سخنين: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 21/11/2022 - 19:56

سخنين: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب شاب، في الثلاثينيات من العمر، في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الإثنين، في مدينة سخنين، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

وقدمت الطواقم الطبية التي استُدعيت إلى المكان العلاجات الأولية للمصاب، ووصفت حالته بأنها خطيرة.

ونُقل المصاب إلى "المركز الطبي للجليل" في مدينة نهريا لاستكمال العلاج.

وأشارت تقارير محلية إلى أن الجريمة ارتكبت على خلفية "جنائية".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يُبلغ عن اعتقال مشتبهين أو اتخاذ أي إجراءات أخرى.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم؛ 93 قتيلا بينهم 11 امرأة، علمًا بأن حصيلة الضحايا في العام الماضي بلغت 111 ضحية بينها 16 امرأة.

واقتُرفت هذه الجرائم، إلى جانب تصاعد أحداث العنف في البلدات العربية، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة إلى القضاء، وسط مؤشرات على تواطؤ الشرطة مع قادة عصابات الإجرام.

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#جريمة إطلاق نار
#نهريا

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