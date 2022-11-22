ملك السعوديّة يعلن الأربعاء عطلة رسميّة شاملة احتفاءً بالفوز على الأرجنتين

أعلن ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، يوم غد الأربعاء، عطلة رسمية شاملة في البلاد، احتفاءً بفوز المنتخب الوطنيّ على نظيره الأرجنتيني، في مباراة فاز فيه "الأخضر" بهدفين لهدف، وقال النجم الأرجنتينيّ ليونيل ميسي، إنها خسارة تشكّل "ضربة قاسية" و"هزيمة مؤلمة"، وفق تصريحاته في المنطقة المختلطة لاستاد "لوسيل".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في تغريدة عبر "تويتر"، إن الملك سلمان "يوجِّه أن يكون يوم غد الأربعاء، إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة، والقطاع الخاص، والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية".

فرحة عارمة

ورقص المشجعون السعوديون فرحين في حلقات في الشوارع، ولوّحوا بأعلام بلادهم الخضراء من نوافذ السيارات المسرعة، بعد فوز فريقهم على الأرجنتين.

اللاعبون يحتفلون بالفوز في غرفة تبديل الملابس (Getty Images)

وفور انطلاق صافرة الحكم معلنا فوز السعودية 2-1 في أولى مباريات الفريقين في دور المجموعات، والتي أنهت سلسلة من 36 مباراة دون هزيمة للفريق اللاتيني، اندفع المشجعون الذين شاهدوا اللقاء على شاشة كبيرة في ملعب بالعاصمة الرياض، للاحتفال بالفوز.

ورأى المشجعون أن هذا الفوز سيساعد على وضع منطقة الخليج على خريطة كرة القدم العالمية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن طارق الشمري (35 عاما)، القول: "لا مستحيلَ على السعودية... المستقبل هنا ونحن المستقبل".

وأفاد آخر يدعى سلطان ارتدى ثوبًا أبيض، ولفّ كتفيه بوشاح باللونين الأخضر والأبيض: "لدينا شعب يحب كرة القدم ويعشقها".

وتابع: "نحن نستثمر في البنية التحتية، ولدينا كل القدرات للتنافس مع الدول الأوروبية".

الجماهير تحتفل في شوارع الرياض (Getty Images)

وجاءت مشاهد الفرحة في نهاية المباراة، وقيام بعض المشجعين بمسح دموع الفرح، متعارضة في شكل حاد مع الشوط الأول الأكثر هدوءًا، الذي شهد تقدم الأرجنتين بهدف أحرزه ميسي، مع إلغاء الحكم ثلاثة أهداف أخرى للفريق اللاتيني بداعي التسلل.

وذهب التصفيق في نهاية الشوط الأول للحكام الذين حافظوا على نتيجة المباراة بتقدم الأرجنتين بهدف واحد فقط.

وبدأت رحلة العودة لمنتخب "الصقور الخضر" مع تسجيل صالح الشهري هدف التعادل في الدقيقة 48، قبل أنّ يضع سالم الدوسري بلاده في المقدمة، بعد خمس دقائق.

ومع ارتفاع منسوب الحماس، تخلّى بعض المشجعين عن أماكنهم في طوابير عربات الطعام على حافة الملعب، وتسمّروا أمام الشاشة في ترقّب حتى نهاية المباراة.

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ومع اقتراب نهاية الشوط الثاني، رددت الجماهير المتوترة هتافات حماسية بعد كل تصدٍ واضح من قِبل الحارس محمد العويس.

وقالت مشجعة عرّفت نفسها باسم بيان بعد انتهاء الوقت المحتسب بدل الضائع، والذي تجاوز 14 دقيقة: "أنا سعيدة للغاية... لم يتوقّع أحد في السعودية ذلك، لكنهم فعلوها".

وتستعدّ الرياض للاحتفال طوال الليل مع تدفق التهاني من كبار المسؤولين السعوديين في "تويتر".

واحتفالا بالفوز المفاجئ والكبير، أعلن المستشار في الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عبر "تويتر" أن دخول بعض المنتزهات الترفيهية الكبرى ومراكز الترفيه الرئيسية في المدينة سيكون مجانيا.

وميسي، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، ليس غريبا على السعودية، فهو سفير للسياحة في الدولة الخليجية الغنية بالنفط، والتي تسعى لتنويع اقتصادها.

ومع ذلك، سارع السعوديون عبر "تويتر" إلى الشماتة بهزيمته، حيث أظهرت إحدى الصور رجلا يرتدي ثوبا أبيض يشوي ماعزًا، يمثل ميسي الذي يشار إليه أحيانًا بأنه "الأعظم في كل العصور".

(Getty Images)

وقد تسعى السعودية لاستضافة كأس العالم قريبا، ففي أيلول/ سبتمبر الماضي، أفاد مسؤول بأنّ مصر واليونان والسعودية دخلت في مباحثات للتقدم بطلب مشترك لتنظيم كأس العالم في 2030.

اقرأ/ي أيضًا | ماذا قال ميسي في أول تعليق له عن هزيمة الأرجنتين أمام السعوديّة؟ اقرأ/ي أيضًا | مباشر | مونديال قطر: المكسيك (0-0) بولندا وقال علي الشهابي، المحلل السعودي المقرب من الحكومة على "تويتر" إن الفوز "نتيجة ملموسة للجهود الضخمة التي بذلت في السنوات الخمس الماضية لتطوير الرياضة والشباب السعوديين. يا له من تأكيد رائع على هذا الجهد الهائل".

وتابع: "لكل من يصرخ في وجه السعودية: غسيل رياضي. استمتع بالنتيجة".