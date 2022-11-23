إصابة خطيرة لشاب بانقلاب دباب في كفر كنا

أصيب شاب، في العشرينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث انقلاب دباب في قرية كفر كنا بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا في مركز الاستعلامات 101 بمنطقة جلبوع، الساعة 13:58، حول انقلاب دباب في كفر كنا، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لشاب (20 عاما) عانى جروحا خطيرة".

ونُقل المصاب بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.