برلمان الاتحاد الأوروبيّ يتعرّض لهجوم سيبرانيّ بعد إعلانه روسيا "دولة راعية للإرهاب"

تعرّض موقع البرلمان الأوروبي الإلكتروني لهجوم سيبراني، اليوم الأربعاء، بعد وقت قصير من موافقة النواب على قرار يصف روسيا بأنها "دولة راعية للإرهاب"، وفق ما أعلن مسؤولون.

وكتب الناطق باسم البرلمان، خاومي دوش عبر "تويتر"، أن الموقع استُهدف بـ"هجوم DDOS" الذي كثّف الحركة على الموقع، ما أدى إلى تعطل الشبكة، مشيرا إلى أن "الفرق التقنية تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

وغرّدت رئيسة البرلمان، روبرتا ميتسولا، بالقول إن "البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم إلكتروني معقد. تبنّته جماعة موالية للكرملين".

وتابعت: "يقاوم خبراء تكنولوجيا المعلومات لدينا الهجوم ويحمون أنظمتنا. وأتى ذلك بعدما أعلنّا روسيا دولة راعية للإرهاب. إجابتي: #SlavaUkraini (المجد لأوكرانيا)".

وقال مصدر آخر في البرلمان إن الهجوم كان "الأكثر تعقيدا في التاريخ الحديث" الذي يستهدف المؤسسة، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وذكر النائب الألماني، راسموس أندرسن، أن "هجوم اليوم على أنظمة البرلمان الأوروبي هو طلقة تحذيرية. إنه هجوم على قلب أوروبا الديمقراطي".

وأضاف: "لا نعلم حتى الآن" ما إذا كان الهجوم مرتبطا بالقرار الخاص بروسيا، لكنه أشار إلى أن أنظمة البرلمان "لم تكن معدة بشكل كافٍ" للتصدي لهجوم إلكتروني.