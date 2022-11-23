  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

برلمان الاتحاد الأوروبيّ يتعرّض لهجوم سيبرانيّ بعد إعلانه روسيا "دولة راعية للإرهاب"

تاريخ النشر: 23/11/2022 - 18:35

برلمان الاتحاد الأوروبيّ يتعرّض لهجوم سيبرانيّ بعد إعلانه روسيا "دولة راعية للإرهاب"
(توضيحية - "أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تعرّض موقع البرلمان الأوروبي الإلكتروني لهجوم سيبراني، اليوم الأربعاء، بعد وقت قصير من موافقة النواب على قرار يصف روسيا بأنها "دولة راعية للإرهاب"، وفق ما أعلن مسؤولون.

وكتب الناطق باسم البرلمان، خاومي دوش عبر "تويتر"، أن الموقع استُهدف بـ"هجوم DDOS" الذي كثّف الحركة على الموقع، ما أدى إلى تعطل الشبكة، مشيرا إلى أن "الفرق التقنية تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

وغرّدت رئيسة البرلمان، روبرتا ميتسولا، بالقول إن "البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم إلكتروني معقد. تبنّته جماعة موالية للكرملين".

وتابعت: "يقاوم خبراء تكنولوجيا المعلومات لدينا الهجوم ويحمون أنظمتنا. وأتى ذلك بعدما أعلنّا روسيا دولة راعية للإرهاب. إجابتي: #SlavaUkraini (المجد لأوكرانيا)".

وقال مصدر آخر في البرلمان إن الهجوم كان "الأكثر تعقيدا في التاريخ الحديث" الذي يستهدف المؤسسة، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وذكر النائب الألماني، راسموس أندرسن، أن "هجوم اليوم على أنظمة البرلمان الأوروبي هو طلقة تحذيرية. إنه هجوم على قلب أوروبا الديمقراطي".

وأضاف: "لا نعلم حتى الآن" ما إذا كان الهجوم مرتبطا بالقرار الخاص بروسيا، لكنه أشار إلى أن أنظمة البرلمان "لم تكن معدة بشكل كافٍ" للتصدي لهجوم إلكتروني.

بودكاست عرب 48

#هجوم سيبيرانيّ
#الاتحاد الأوروبيّ
#روسيا
#البرلمان الأوروبي
#دولة راعية للإرهاب

حوارات

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

البرهان: الجيش السوداني سيقبل بأي حكومة غير حزبية
البرهان: الجيش السوداني سيقبل بأي حكومة غير حزبية

2022-11-23

3 قتلى وإصابات بقصف روسي على كييف
3 قتلى وإصابات بقصف روسي على كييف

2022-11-23

قتيل وجرحى بقصف تركي لـ"قصد" بقاعدة روسية في سورية
قتيل وجرحى بقصف تركي لـ"قصد" بقاعدة روسية في سورية

2022-11-23

الأكثر قراءة

مونديال قطر: السعودية تلحق خسارة مدوّية بالأرجنتين بهدفين لهدف

مونديال قطر: السعودية تلحق خسارة مدوّية بالأرجنتين بهدفين لهدف

2022-11-22
ماذا قال ميسي في أول تعليق له عن هزيمة الأرجنتين أمام السعوديّة؟

ماذا قال ميسي في أول تعليق له عن هزيمة الأرجنتين أمام السعوديّة؟

2022-11-22
مونديال قطر: فرنسا تسحق أستراليا برباعية مقابل هدف

مونديال قطر: فرنسا تسحق أستراليا برباعية مقابل هدف

2022-11-22
مونديال قطر: بولندا والمكسيك تفترقان بالتعادل

مونديال قطر: بولندا والمكسيك تفترقان بالتعادل

2022-11-22
مباريات اليوم في مونديال قطر

مباريات اليوم في مونديال قطر

2022-11-22