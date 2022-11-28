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إصابة حرجة لطفل في حادث دهس بالنقب

تاريخ النشر: 28/11/2022 - 12:23

إصابة حرجة لطفل في حادث دهس بالنقب
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب طفل (3 أعوام) بجروح وصفت بأنها حرجة في حادث دهس من قبل سيارة خصوصية في قرية الزرنوق (أبو قويدر) مسلوبة الاعتراف إسرائيليا بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الإثنين.

وجرى نقل الطفل إلى عيادة محلية، وقدمت الطواقم الطبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للطفل في المكان، ونقلته بسيارة الإسعاف المكثف على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، ولم يبلغ عن تفاصيل إضافية لغاية الآن.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عشرات الأطفال الضحايا في حوادث الدهس كانوا من أبناء المجتمع العربي في النقب، منذ العام 2017 ولغاية اليوم.

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#النقب
#الزرنوق
#أبو قويدر
#حوادث الدهس
#أطفال

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