أم الفحم: مصابان أحدهما بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أُصيب شخصان، وُصفت جراح أحدهما بالخطيرة، وذلك إثر تعرّضهما لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في مدينة أم الفحم، مساء اليوم الأربعاء.

وذكر طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، أن أفراده قدّموا العلاج الطبيّ لشخص يبلغ من العمر 43 عاما، لافتا إلى أن إصابته خطيرة.

وأشار الطاقم الطبي في البيان ذاته إلى أنه نقل المصاب بجراح خطيرة إلى مشفى "هعيمك" في العفولة، لاستكمال تلقي العلاج.

وأوضح أن مصابا آخر، نُقل لمشفى لم يحدّده، بشكل ذاتي؛ كما لم يوضح طبيعة إصابته.

من موقع الجريمة في أم الفحم

من جانبها، ذكرت الشرطة في بيان أن شخصين أُصيبا في جريمة إطلاق النار، موضحة أن إطلاق النار استهدفهما فيما كانا أمام محل تجاري في المدينة.

وقالت الشرطة إن جراح المصاب الآخر، طفيفة، لافتة إلى أنه يبلغ من العمر 38 عاما، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، بدون أن تبلّغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتأتي جريمة إطلاق النار في أم الفحم، فيما قُتل الشاب ياسين سلمان أبو زايد الدراوشة الطوري والبالغ من العمر 26 عاما، وهو من مدينة رهط في النقب، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار فجر اليوم.

وبمقتل الشاب الطوري، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، خلال أقل من أسبوع إلى 5، إذ قُتل 4 شبان من الطيبة والطيرة بجريمتي إطلاق نار بفارق 48 ساعة، حيث قتل أيمن ناصر، وهو في الأربعينيات من عمره، ويسكن في الطيرة ومجد شيخ يوسف بالعشرينيات من عمره من الطيبة، في جريمة إطلاق نار في مدينة الطيرة، مساء السبت.

وجاءت الجريمة المذكورة بعد أقل من يومين على مقتل الشابين يزن مصري وقريبه أيمن سمارة في الطيرة، من جراء تعرضهما لإطلاق نار قبيل منتصف ليل الخميس – الجمعة.