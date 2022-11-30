يعبد: استشهاد شاب برصاص الاحتلال واعتقال أسير محرر

استشهد الشاب محمد توفيق شاكر بدارنة، عصر اليوم الأربعاء، إثر إصابته برصاص الاحتلال بمنطقة الصدر، وذلك بعد أن اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال بلدة يعبد شمالي الضفة الغربية، وحاصرت منزلا كان فيه الأسير المحرر الذي أُعيد اعتقاله، عبد الغني حرزالله.

واعتقلت قوات جيش الاحتلال، عصر اليوم الأربعاء، الأسير المحرر عبد الغني حرزالله، وسط اشتباك مسلح جرى بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال.

واعتلت قوات قناصة الاحتلال أسطح المنازل ما أسفر عن عدة إصابات. وانسحبت قوات الاحتلال بعد أن اعتقلت الشاب حرزالله.

الأسير المحرر عبد الغني حرزالله

وكان قد دفع الاحتلال بقوات تعزيز كبيرة إلى البلدة بعد حصار المنزل واندلاع الاشتباك المسلّح.

وطلب الاحتلال من الأسير المحرر الذي أُعيد اعتقاله في يعبد أن يُسلّم نفسه.

ومنع جنود الاحتلال من سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر بأن تقترب من منطقة تبادل إطلاق النار رغم تسجيل إصابات لدى الشبان الفلسطينيين.

مواجهات بأنحاء متفرقة في الضفة

في موازاة ذلك، دارت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق عدة في الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة العديد بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز نحوهم.

ودارت مواجهات كهذه عند مدخل النبي صالح قرب البرج العسكري المقام على أراضي المواطنين، حيث أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.

وأضاف أن هذه الأراضي تقع في حوض 45 شرق العوجا، الذي يضم نحو 100 دونم يعمل المستوطنون على تجريفها جميعها وزراعتها، بهدف الاستيلاء عليها وربطها بالمستوطنات المحيطة.

وفي مخيم العروب شمال الخليل، أصيب عدد من طلبة المدارس بحالات اختناق، عقب قمع الاحتلال مسيرة طلابية سلمية منددة بجرائم الاحتلال.

كما أُصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

واندلعت مواجهات بالتزامن مع موعد وصول موكب الشهيد رائد غازي النعسان، إلى قرية المغير. وأضافت المصادر أن دوريات الاحتلال تمركزت عند مدخل البلدة، ومنعت مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج منها.

واستشهد الشاب رائد غازي النعسان، بالرصاص الحي في الصدر، أطلقته قوات الاحتلال صوبه خلال اقتحامها قرية المغير، أمس.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، اليوم، أن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه اجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية، بات يشجعه على الاستمرار بتنفيذ مشاريعه الاستعمارية التوسعية وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن المشهد الدموي الذي يسيطر يوميا على حياة المواطنين الفلسطينيين، يفرض عليهم المزيد من التقييدات التي تحول دون قدرتهم على تطوير أوضاعهم واقتصادهم ويهدد الأمل بحياة آمنة ومسقرة في وطنهم.